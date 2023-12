Printre cei propuși pentru postul de secund la Chindia de Renzo Rossi, fostul director tehnic al clubului, s-au aflat Stefano Avincola și Emanuele Pischetola, două nume importante din fotbalul italian. Primul a făcut mulți ani parte din staff-ul lui Lazio, în timp ce al doilea a fost timp de peste trei decenii antrenor și director tehnic la academia lui AC Milan.

Rossi a explicat pentru Sport.ro cum Chindia, favorită la revenirea în Liga 1, a ajuns să se lupte acum cu disperare pentru unul dintre ultimele locuri de play-off. Târgoviștenii ocupă locul 11 în Liga 2, după 15 meciuri jucate, aflându-se la doar două puncte de ultima poziție de play-off, urmând să mai joace cu Metaloglobus (24 februarie), Unirea Dej (2 martie), Alexandria (9 martie) și 1599 Șelimbăr (16 martie).

După încercările nereușite cu Dragoș Militaru și Vasile Miriuță, conducerea a fost demisă, și s-a ajuns la prima opțiune propusă de Rossi, conaționalul Diego Longo, fost secund al lui Mircea și Răzvan Lucescu, în ultimii trei ani principal în Albania (Kukesi, Flamurtari, Teuta).

"Proiectul arăta bine, stadionul e foarte frumos"

"La Chindia am ajuns după ce domnul Lorin Petrescu m-a chemat și mi-a spus că experiența mea poate ajuta clubul din postura de director tehnic. După ce au retrogradat, cei de acolo mi-au spus că au ca obiectiv să revină imediat în prima ligă. Am spus că vin cu plăcere, pentru că proiectul arăta bine, stadionul e foarte frumos, Târgoviște e aproape de București. Ei m-au chemat, dar când am ajuns acolo era deja totul făcut. Lotul era făcut, antrenorul era pus, exista un președinte, Andrei Cordoș, un director sportiv, Edi Stăncioiu.

Stabilisem ca eu să evaluez jucătorii și situația clubului, să ajut la formarea unui lot puternic, să fiu legătura dintre oficiali și echipă. După ce a venit Cristiano Bergodi la Rapid, puteam veni în Giulești, dar sunt o persoană serioasă și am ales să rămân la Chindia. După o săptămână, eu le-am spus că există anumite probleme la club și la echipă. După o lună au început problemele despre care eu le atrăsesem atenția. Dragoș Militaru le-a spus că are nevoie de timp ca echipa să se exprime cum vrea el, dar nu au mai avut răbdare și Andrei Cordoș a ales să schimbe antrenorul.

"Eu le-am zis să îl pună pe Diego Longo antrenor principal"

Eu le-am zis să îl pună pe Diego Longo antrenor principal, pentru că are experiență, vorbește limba română, cunoaște fotbalul românesc și poate rezolva toate problemele de la acel moment. Era o soluție foarte bună pentru Chindia. Nu prea îl cunoșteau în club, le-am prezentat CV-ul lui.

Mi-au zis că au găsit antrenor, dar că trebuie să îi alcătuim noi staff-ul. 'Spuneți măcar cine e antrenorul, ca să știm ce staff îi facem! Ce mentalitate, ce personalitate are?', le-am zis. Eu nu am știut cine e antrenorul până în ziua instalării lui Vasile Miriuță. L-am cunoscut, am încercat să-l ajut chiar și de pe teren, ne-am deschis amândoi și a văzut sunt o persoană sinceră, că nu sunt dușmanul lui. E un antrenor bun, cu care nu mai lucrasem, și mi-a cerut un secund profesionist din Italia.

"Avincola sau Pischetola putea fi secunzii lui Miriuță"

Eram în Liga 2, dar mi-am sunat niște prieteni. Am aflat că Stefano Avincola, secundul lui Sarri la Lazio, era dispus să vină. Era omul lui Lotito, lucrase zeci de ani la Lazio, dar era dispus să vină și pe bani foarte puțini. A spus că i-ar plăcea o experiență în afara Italiei și că i-ar fi plăcut să lucrăm împreună. Până s-au hotărât, el și-a găsit angajament și venirea a picat.



Am început să sun din nou, așa am dat de un om care fusese zeci de ani la AC Milan, Emanuele Pischetola. El era căsătorit cu o româncă și stăpânea limba română. Le-am cerut câteva zile, dar cei din club au zis au nevoie de o soluție rapid. Cordoș l-a adus pe Stelescu (n.r. - Ioan Stelescu, fostul secund al lui Edi Iordănescu la Câmpina, Pandurii și Mediaș), care era profesor la universitate.

S-a întâmplat ce s-a întâmplat și am avut toate problemele de care le spusesem. Doar 1% dacă făceau din ce remarcasem eu, vă dau scris că Chindia era acum liniștită pe un loc de play-off și cu șanse foarte mari de promovare. Doar 1%, nu tot! Eu sunt o persoană foarte deschisă, toată lumea știa că eu îl propusem pe Diego Longo. Inclusiv Vasile Miriuță știa, i-am recunoscut că nu îl cunoșteam încă și l-am propus pe cel despre care credeam că e cea mai bună soluție.

Nu au vrut să facem o întâlnire între conducerea clubului și cei de la Primărie și Consiliul Județean, știau că voi spune deschis care erau problemele. Apoi au decis că trebuie să plec, pentru că trebuie să taie din cheltuieli. La cum e treaba la Chindia, era de promovat în acest sezon. Au stadion nou, spectatori, lotul nu e rău. Sunt niște probleme, dar sunt rezolvabile.

"Surpriza e că l-au adus pe Diego Longo, după plecarea mea"

Cordoș a plecat, Stăncioiu a plecat, eu am plecat, Militaru și Miriuță au plecat. Surpriza e că l-au adus pe Diego Longo, după plecarea mea și după toate episoadele astea. De Diego Longo știau și pereții de cât am vorbit de el acolo, le-am spus să pună în scris că promovăm cu el.

A fost o surpriză și pentru el că l-am sunat atât să vină și nu mai eram în club când l-au numit antrenor. Longo mi-a spus să mă întorc, jucătorii mă sună și îmi cer să revin, dar nu știu dacă mai pot. Și prin presă se scria că nu am niciun aport, că stau degeaba...

Concluzia e că mai sunt patru meciuri, clasamentul e foarte scurt, trebuie să câștige meciurile și sunt șanse la play-off. Dar Chindia a ratat șansa să promoveze liniștită în acest sezon, dacă rezolvau din timp niște probleme simple", a declarat tehnicianul italian pentru Sport.ro.

Foto - AFC Chindia Oficial / Gabriel Chirea