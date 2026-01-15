Românul a bifat până acum 32 de apariții pe banca ”nerazzurrilor” și a înregistrat o medie de 2,13 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



”Ce părere ai despre Cristi Chivu?” Andrea Mandorlini a dat răspunsul pe loc



Andrea Mandorlini (65 de ani), care a avut trei mandate pe banca lui CFR Cluj, a fost întrebat în presa din Italia despre Cristi Chivu, despre care a sugerat că face o treabă excelentă la Milano.



Mandorlini a punctat faptul că de când a venit Chivu pe banca trupei de pe ”Giuseppe Meazza” s-a schimbat atitudinea echipei.



”(n.r. Ce părere ai despre Cristi Chivu până acum?) Excelentă! Mi-a plăcut de la început și se vede în schimbarea de atitudine a echipei, care este mult mai proactivă și stăpână pe joc”, a spus Mandorlini, citat de fcinternews.it.



Nota primită de Chivu după Inter - Lecce 1-0



Pentru victoria chinuită cu Lecce, Cristi Chivu a primit nota 6,5 din partea jurnaliștilor de la Tutto Mercato Web. Jurnaliștii italieni au remarcat faptul că Inter a început discret prima repriză, însă au ținut să scoată în evidență curajul lui Chivu de a schimba sistemul în actul secund.



”Vede o oportunitate bună de a roti jucătorii și îi lasă să se odihnească pe unii dintre oamenii săi de bază, în primul rând pe căpitanul Lautaro. Poate că elevii săi au subestimat dificultatea confruntării, însă Inter a avut o abordare moale pe toată durata primei reprize.



Repriza a doua începe mai bine, iar pentru a schimba cursul jocului nu ezită să treacă la un 3-4-3, cu trei atacanți centrali folosiți simultan. Culege roadele acestei mutări curajoase, găsind golul decisiv cu cel mai tânăr dintre cei trei, apoi închizând partida prin revenirea la un mai prudent 3-5-2. Curajul nu este niciodată ceva de la sine înțeles. Și de această dată a dat roade”, au scris italienii.

