Louis Buffon, pentru prima dată în lotul echipei de seniori

Louis Thomas Buffon (17 ani) a fost promovat de Filippo Inzaghi la prima echipă a lui Pisa, după ce a avut evoluții bune la formația Primavera. Pe lângă faptul că se antrenează cu prima echipă, alături de internaționalii români Adrian Rus, Marius Marin și Olimpiu Moruțan, juniorul a fost inclus în lotul pentru meciul cu Cesena (1-1).



Fiul fostului goalkeeper de la Parma, PSG și Juventus evoluează ca atacant central și extremă stânga. El deține cetățenia italiană și cehă, pentru că mama sa este fostul model Alena Seredova, câștigătoarea Miss Cehia, în 1998. Părinții săi au divorțat în 2014, după o relație de nouă ani.

Louis a ales să evolueze pentru Cehia U18, fiind convocat de selecționerul Vaclav Jilek pentru acțiunea din Portugalia, din perioada 23-26 februarie 2025, când sunt programate și amicalele cu Anglia și Franța. El a fost botezat după portarul camerunez Thomas N'Kono, idolul din copilărie al tatălui său.



Buffon senior, unul dintre marii portari din istoria fotbalului

Gianluigi Buffon (47 de ani) este considerat unul dintre cei mai valoroși portari din istoria fotbalului. Născut la Carrara, el a jucat pentru Parma (1995-2001, 2021-2023), PSG (2018-2019) și Juventus (2001-2018, 2019-2021). Are 176 de selecții poentru naționala Italiei, cu care a câștigat CM 2006 și a jucat finala Euro 2012.



În palmares are Serie A (x10), Coppa Italia (x6), Supercoppa Italiana (x7), trei finale de Champions League (2002-2003, 2014-2015, 2016-2017), Ligue 1 (1), Trophee des Champions (1), Euro U21 (1996), Mediterranean Games (1997), dar și numeroase distincții individuale, precum Bravo Award (1999), Serie A Goalkeeper of the Year Award (x13), UEFA Club Footballer of the Year (2002-2003), Best European Goalkeeper (2003, 2016, 2017), IFFHS World's Best Goalkeeper (2003, 2004, 2006, 2007, 2017) sau includerea în FIFA 100, clasamentul Ballon d'Or (locul 2, în 2006) și UEFA Team of the Year (2003, 2004, 2006, 2016, 2017).

Buffon mai are un băiat din căsnicia cu Seredova, David Lee, dar și un alt băiat, Leopoldo Mattia, din a doua căsnicie, cu jurnalista Ilaria D'Amico. Acesta a mai fost logodit cu atleta italiană Vincenza Cali.



Foto - Getty Images