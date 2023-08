Gianluigi Buffon a acceptat oferta! Primul post pe care îl va ocupa după încheierea carierei

Buffon a confirmat că a acceptat oferta Federației Italiene de Fotbal. Gigi va ocupa postul de șef al delegației naționalei Italiei, rol ocupat ultima dată de Gianluca Vialli, decedat în luna ianuarie a acestui an.

Gianluigi Buffon, noul șef al delegației naționalei Italiei

"Mă întorc la echipa națională pentru că acel copil, care a pășit acum 30 de ani pe porțile de la Coverciano, își dorește în continuare să viseze alături de fanii italieni", a spus Buffon.

Gianluigi Buffon este liderul all-time la capitolul selecții pentru Squadra Azzurra. Portarul a strâns 176 de meciuri în tricoul naționalei Italiei și a cucerit Cupa Mondială din 2006.

???? Torno in Nazionale perché quel bambino che trent’anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani. ???????? pic.twitter.com/M2YVXJGZjc — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 5, 2023

În trecut, rolul de șef al delegației naționalei a mai fost ocupat de nume precum Luigi Riva sau Gianluca Vialli. Fostul mare atacant de la Juventus sau Chelsea a lucrat alături de Roberto Mancini în perioada noiembrie 2019 - decembrie 2022, participând inclusiv la triumful Italiei de la EURO 2020.

La finalul anului trecut, Vialli a fost nevoit să părăsească postul din cauza unor probleme medicale. Câteva săptămâni mai târziu, pe 6 ianuarie 2023, italianul a decedat la vârsta de 58 de ani.

Naționala Italiei este în prezent angrenată în preliminariile EURO 2024. Formația pregătită de Roberto Mancini ocupă locul 3 în grupa C, cu 3 puncte în două meciuri, sub Anglia (12p) și Ucraina (6p), care au două, respectiv un meci în plus.

Cariera impresionantă a lui Gianluigi Buffon

Portarul italian (45 de ani) s-a făcut remarcat sub culorile echipei Parma, la care a evoluat între 1995 şi 2001, înainte de a semna cu gigantul Juventus Torino, club la care a cunoscut gloria sportivă.

Fotbalistul a cucerit zece titluri în Serie A şi cinci Cupe ale Italiei alături de "Bătrâna Doamnă", disputând totodată trei finale în Liga Campionilor (fără să cucerească însă trofeul).

Celebrul goalkeeper a apărat de 176 de ori poarta selecţionatei Italiei, cu care a devenit campion mondial în 2006 şi vicecampion european în 2012.

Gianluigi Buffon a cucerit de 13 ori titlul de cel mai bun portar din Serie A şi a fost desemnat de UEFA jucătorul sezonului în fotbalul european, în 2002-2003, fiind recompensat totodată de FIFA cu Trofeul Iaşin pentru evoluţiile sale de la Mondialul din 2006.

În 2021, Gianluigi Buffon a revenit la Parma, echipa aflată în liga secundă italiană, unde a fost coechipier în sezonul trecut cu românii Dennis Man şi Valentin Mihăilă.