Marius Marin, mijlocașul echipei naționale a României și al clubului Pisa, a rezumat într-un dialog cu FRF.tv anul 2024 din perspectiva echipei naționale, subliniind importanța reconectării cu suporterii.



"Nu cred că pot să spun că acest an a fost cel mai bun al meu, pentru că am avut un an cu vreo 45 de meciuri jucate fără nicio accidentare. Dar a fost un an extraordinar. Cea mai mare realizare e că am reușit să aducem din nou suporterii alături de noi. Asta este o mândrie pentru noi", a spus Marin.

Dennis Man, "tricolorul" anului



Jucătorul lui Pisa consideră că Dennis Man este "tricolorul" anului 2024, datorită evoluțiilor sale atât la echipa națională, cât și la Parma, cu care a promovat în Serie A.



"A avut evoluţii foarte bune, şi la echipa naţională, şi la echipa de club, unde a reuşit să promoveze în Serie A cu Parma", a mai spus internaționalul român.



Marius Marin a menționat și relația specială pe care o are cu antrenorul Mircea Lucescu, pe care l-a întâlnit prima oară la vârsta de 12 ani, în Timișoara.



"E o mândrie să îl ai antrenor pe Mister. Dacă nici de la dânsul nu ai ce învăţa, nu mai ai nimic de învăţat în fotbal. Mi se pare uimitor că am ajuns să lucrez cu domnul Lucescu după ce la 12 ani alergam să facem o poză împreună", a mai spus Marius Marin.