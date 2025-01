Moruțan a suferit o accidentare gravă la tendonul lui Ahile, pe 23 aprilie, la un meci Ankaragucu - Beșiktaș 0-0. Mijlocașul a fost operat, a ratat EURO 2024, însă la finalul anului trecut și-a încheiat perioada de recuperare.

Anunțul lui Pippo Inzaghi după ce Olimpiu Moruțan a ajuns la 9 luni fără meci



Revenit în vară la Pisa, în Serie B, Moruțan nu a prins vreun minut, fiind rezervă neutilizată la ultimele patru jocuri oficiale. Antrenorul Filippo Inzaghi spune că vrea să îi ofere românului "minute într-un mod corespunzător", chiar dacă se gândea să-l arunce în luptă la ultimul duel, 0-0 contra lui Catanzaro.



"Moruțan este bine, dar el nu a mai jucat de nouă luni. Nu ar trebui să fie sub presiune. M-am gândit să îl folosesc în meciul împotriva lui Catanzaro, dar partida a devenit complicată. Vreau să îi ofer primele minute într-un mod corespunzător", a spus Pippo Inzaghi.

În decembrie, Moruțan a jucat într-un meci al celor de la Pisa Primavera, contra lui Monopoli, 5-0, iar românul a marcat un gol spectaculos din lovitură liberă.



Moruțan ar putea apărea pe teren la meciul de astăzi al Pisei, contra celor de la Salernitana, în runda cu numărul 23 din Serie B.



Pisa, la care mai sunt legitimați Adrian Rus și Marius Marin, ocupă locul secund în Serie B, cu 47 de puncte, la cinci lungimi sub liderul Sassuolo, care are un meci în plus. De partea cealaltă, Salernitana ocupă loc direct retrogradabil, 18.