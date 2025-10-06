Buffon junior, care joacă pe postul de atacant, a intrat pe teren în minutul 77, când soarta meciului fusese deja decisă de cele patru goluri ale Bolognei, în condiţiile în care Pisa a evoluat în inferioritate numerică din minutul 36, după eliminarea germanului Idrissa Toure .

Louis Thomas Buffon, debut în Serie B cu Pippo Inzaghi antrenor și în Serie A cu Alberto Gilardino pe bancă



La 17 ani, Louis Thomas Buffon a debutat în Serie B în sezonul trecut sub comanda antrenorului Filippo Inzaghi, coechipierul lui ''Gigi'' Buffon la naţionala Italiei, cu care a câştigat Cupa Mondială din 2006.

La debutul său în Serie A, Buffon Jr l-a avut la timonă pe Alberto Gilardino, care a făcut şi el parte din lotul Squadra Azzurra încoronată campioană a lumii în urmă cu 19 ani.

Buffon junior a ales să reprezinte Cehia, țara de origine a mamei



În acest sezon, Buffon debutase deja în Cupa Italiei, în eşecul suferit în faţa formaţiei Torino.

Louis Thomas Buffon a ales să joace pentru selecţionata de juniori a Cehiei, ţara de origine a mamei sale Alena Seredova, în locul celei a Italiei, ţară pentru care poate opta în continuare să joace dacă se va răzgândi, deoarece nu a jucat încă niciun minut oficial pentru selecţionata de seniori, informează Agerpres.

