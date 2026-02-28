VIDEO Dinamo, ironizată din nou printr-un video! A venit rândul lui FC Argeș: apare și Nicolae Dobrin

Dinamo, ironizată din nou printr-un video! A venit rândul lui FC Argeș: apare și Nicolae Dobrin Superliga
FC Argeș a postat un videoclip special pe pagina oficială înaintea duelului cu Dinamo.

Partida Dinamo - FC Argeș, din runda 29 a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 18:00 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Piteștenii își pot asigura locul în play-off dacă se vor impune la București.

FC Argeș a intrat în atmosfera de meci important: video-ul cu dedicație pentru Dinamo 

În urma video-ului controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid, echipa din Pitești a realizat ceva asemănător cu ajutorul inteligenței artificiale și l-au inclus și pe Nicolae Dobrin.

„Alb-violeții” au postat pe pagina oficială de Facebook a echipei un videoclip în care un vultur violet, alături de un gâscan zboară înspre „Arena Națională” unde îi așteaptă un câine”.

Vulturul Violet este simbolul lui FC Argeș, în timp ce „gâscanul” este porecla lui Nicolae Dorin, legenda clubului piteștean. „Câinele” este simbolul lui Dinamo, care a fost folosit și în postarea controversată făcută pe pagina „roș-albilor”

Video-ul a stârnit deja mai multe reacții, iar ,pe lângă fanii „alb-violeților”, și cei ai lui Dinamo au apreciat ironia.

FC Argeș se află pe poziția a șasea în Superliga, la trei puncte peste FCSB, ocupanta locului șapte. Piteștenii sunt obligați să câștige meciul cu Dinamo pentru a-și asigura poziția în play-off-ul Superligii.

