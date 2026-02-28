Partida Dinamo - FC Argeș, din runda 29 a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 18:00 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Piteștenii își pot asigura locul în play-off dacă se vor impune la București.

FC Argeș a intrat în atmosfera de meci important: video-ul cu dedicație pentru Dinamo

În urma video-ului controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid, echipa din Pitești a realizat ceva asemănător cu ajutorul inteligenței artificiale și l-au inclus și pe Nicolae Dobrin.

„Alb-violeții” au postat pe pagina oficială de Facebook a echipei un videoclip în care un vultur violet, alături de un gâscan zboară înspre „Arena Națională” unde îi așteaptă un câine”.