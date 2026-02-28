Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, va fi indisponibil pentru meciurile de fotbal atât în ultimele etape din play-off, cât și pe parcursul lunilor iunie și iulie, având în vedere că aici sunt programate mai multe concerte.

Dinamo va juca pe "Arcul de Triumf" dacă se califică în cupele europene

În aceste condiții, Dinamo va trebui să își găsească o nouă casă. Președintele Andrei Nicolescu anticipează că Arena Națională va redeveni disponibilă din luna august.

În cazul în care se va califica în cupele europene, Dinamo va fi obligată să joace cel puțin un tur preliminar pe "Arcul de Triumf", stadionul bucureștean cu o capacitate redusă. Andrei Nicolescu a exclus varianta ca echipa lui Kopic să joace în Ghencea, în Giulești sau la Ploiești.

"Avem soluția Arcul de Triumf. Ce putem să facem? Nu avem soluții. Din câte am discutat, concertul din august nu e antamat și nu va fi. Se va intra undeva în august (n.r - cu meciurile de fotbal)", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Ultima prezență a lui Dinamo în cupele europene datează din vara lui 2017, un tur 3 preliminar de Europa League contra lui Athletic Bilbao. "Câinii" erau eliminați atunci după 1-1 pe Arena Națională și 0-3 în Țara Bascilor.

Când se joacă meciurile din preliminariile cupelor europene