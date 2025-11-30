Primul transfer al iernii la Inter: "Chivu e convins că va transforma echipa"

Inter a început negocierile cu Verona pentru transferul lui Giovane Santana do Nascimento, un atacant brazilian în vârstă de 22 de ani, care a sosit la clubul din Serie A în această vară.



Inter vrea să îl transfere în ianuarie pe brazilianul Giovane, de la Verona

Giovane, care s-a format la Corinthians, a fost titular în toate cele 13 meciuri ale Veronei din acest sezon de Serie A. A marcat două goluri, a oferit trei pase decisive, iar Inter va încerca să îl transfere încă din ianuarie, anunță Tuttomercatoweb, care dezvăluie și cum vede Cristi Chivu această posibilă mutare.



"Atacantul brazilian de picior stâng are contract cu Verona până în 2029. În acest sezon a impresionat prin prestațiile sale, iar transferul său este evaluat la o sumă cuprinsă între 20 și 25 de milioane de euro. Cristian Chivu este convins că Giovane poate transforma echipa sa pentru că este un tip de atacant pe care Inter nu îl are acum.



Nimeni de la Inter nu are caracteristicile lui Giovane: explozia, viteza, creativitatea și acea notă de nebunie. Asta nu înseamnă că Giovane este un atacant mai bun decât Thuram, Lautaro, Esposito sau Bonny, dar poate aduce ceva nou în echipa lui Inter", au scris italienii.

