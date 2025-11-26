Potrivit presei din Italia, tehnicianul român l-a plasat pe Giovane Santana do Nascimento, atacantul brazilian de 22 de ani de la Hellas Verona, în fruntea listei sale de transferuri.

Giovane a ajuns la Verona în această vară, liber de contract, după despărțirea de Corinthians. În doar 12 apariții în Serie A, tânărul sud-american a strâns două goluri și trei pase decisive, suficient cât să atragă atenția marilor cluburi, inclusiv Interului lui Chivu.

Cristi Chivu n-a mai stat pe gânduri și a înaintat oferta de 30 milioane de euro

Brazilianul l-a impresionat pe Chivu în meciul direct Verona - Inter, meci în care Giovane a înscris un gol spectaculos. „Chivu, vrăjit de un tânăr. Inter l-a plasat în fruntea listei de transferuri”, a scris atunci Gazzetta dello Sport.

Publicația SempreInter, care citează ESPN, anunță că Inter a inițiat contactele cu aproximativ o săptămână în urmă, la cererea expresă a lui Chivu.

Potrivit sursei citate, clubul milanez ar fi gata să plătească între 20 și 30 de milioane de euro pentru fotbalistul cotat în prezent la 4 milioane pe Transfermarkt.

