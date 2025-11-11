OFICIAL Cristi Chivu nu se joacă! Inter a semnat cu „noul Donnarumma”

Inter Milano a bifat un transfer de perspectivă.

Henrikas Adomavicius, portar lituanian de doar 16 ani, este considerat una dintre marile promisiuni ale fotbalului european, iar Cristi Chivu l-a remarcat rapid în perioada de pregătire.

Tânărul de 1,98 m a ajuns la Inter în februarie, iar evoluțiile sale la juniori i-au atras imediat atenția tehnicianului român. 

Chivu l-a chemat la antrenamentele primei echipe într-un moment în care Inter are probleme de efectiv în poartă, a doua rezervă a lui Yann Sommer fiind indisponibilă o perioadă lungă.

Cristi Chivu nu se joacă! Inter a semnat cu „noul Donnarumma"

Antrenorii de la academia „nerazzurrilor” spun că puștiul lituanian are reflexe excelente, iese curajos pe mingi înalte și se mișcă surprinzător de rapid pentru aproape doi metri înălțime. De aici și comparația cu Gianluigi Donnarumma, portarul campioanei Italiei, Manchester City.

„Impunător fizic, agil și sigur pe el. Are tehnica unui jucător de câmp și se poate juca din picior. A atras imediat interes în sectorul de tineret”, a notat presa din Italia.

Inter l-a „blindat” până în 2028

Conducerea clubului nu a stat pe gânduri. Henrikas Adomavicius a semnat prelungirea contractului până în 2028. Transferul și noua înțelegere au fost încheiate de agenții Patricks Ancans, Saverio Bivona și Francesco Caliandro.

