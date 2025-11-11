Henrikas Adomavicius, portar lituanian de doar 16 ani, este considerat una dintre marile promisiuni ale fotbalului european, iar Cristi Chivu l-a remarcat rapid în perioada de pregătire.



Tânărul de 1,98 m a ajuns la Inter în februarie, iar evoluțiile sale la juniori i-au atras imediat atenția tehnicianului român.



Chivu l-a chemat la antrenamentele primei echipe într-un moment în care Inter are probleme de efectiv în poartă, a doua rezervă a lui Yann Sommer fiind indisponibilă o perioadă lungă.



Cristi Chivu nu se joacă! Inter a semnat cu „noul Donnarumma”

