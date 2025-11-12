GALERIE FOTO Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro Serie A
Pe harta fotbalului european va apărea un nou stadion la cele mai înalte standarde. Acesta ar urma să găzduiască și meciuri la Campionatul European din 2032.

stadion cagliariCagliari
După zece ani de așteptare, Cagliari va avea un nou stadion. Sarzii vor avea o nouă arenă care va costa 230 de milioane de euro și va arăta spectaculos, urmând să găzduiască și meciuri al EURO 2032, turneu final pe care Italia îl va găzdui alături de Turcia.

Cagliari va avea un nou stadion

Fotografiile cu proiectul noii arene au apărut în spațiul public în urmă cu mai multă vreme. Acum, lucrurile par să fi intrat în linie dreaptă.

Arena va avea peste 30.000 de locuri și va purta numele lui Luigi ”Gigi” Riva, fostul mare atacant al sarzilor, decedat anul trecut la vârsta de 79 de ani.

În plus, noul stadion din Sardinia va putea găzdui și concerte în pauzele competiționale, atunci când echipa locală nu va avea meciuri programate.

Cagliari, în lupta pentru evitarea retrogradării

După 11 etape în Serie A, Cagliari este pe locul 14, cu zece puncte, la egalitate cu Lecce și la trei puncte distanță de ”zona roșie”.

Următoarea etapă este foarte importantă pentru Cagliari. Va întâlni Genoa lui Dan Șucu, una dintre echipele cu care se luptă pentru evitarea retrogradării

Performanța reușită de Răzvan Marin după prima etapă &icirc;n Serie A
Performanța reușită de Răzvan Marin după prima etapă în Serie A
Răzvan Marin, elogiat &icirc;n presa italiană după debutul cu AS Roma: &rdquo;Cel mai bun!&rdquo; Reacția fotbalistului rom&acirc;n
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
