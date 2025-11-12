După zece ani de așteptare, Cagliari va avea un nou stadion. Sarzii vor avea o nouă arenă care va costa 230 de milioane de euro și va arăta spectaculos, urmând să găzduiască și meciuri al EURO 2032, turneu final pe care Italia îl va găzdui alături de Turcia.



Cagliari va avea un nou stadion



Fotografiile cu proiectul noii arene au apărut în spațiul public în urmă cu mai multă vreme. Acum, lucrurile par să fi intrat în linie dreaptă.



Arena va avea peste 30.000 de locuri și va purta numele lui Luigi ”Gigi” Riva, fostul mare atacant al sarzilor, decedat anul trecut la vârsta de 79 de ani.

