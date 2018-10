Efectul REAL al transferului lui Cristiano Ronaldo! Abia acum se vede cu adevarat

Cristiano Ronaldo a fost transferul verii in Europa.

Portughezul a plecat de la Real Madrid in Juventus, o afacere care a aruncat in aer piata europeana.



Veniturile lui Juventus au explodat instantaneu, impactul la nivelul imaginii campionatului italian s-a vazut imediat, insa cel mai important aspect al mutarii lui Ronaldo se poate vedea abia acum.



Din punct de vedere sportiv, Juventus inregistreaza cel mai bun start de sezon din istorie, iar Real Madrid cel mai slab start de sezon din istorie. Juventus a strans 25 de puncte dupa 9 etape, in timp ce Real are 14 puncte dupa 9 runde.