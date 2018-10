Cristiano Ronaldo a impartit lumea in doua: "El este un erou aici!" Fratele mai mare al portughezului trage un semnal de alarma dupa acuzatiile de viol

Cristiano Ronaldo este acuzat de viol, iar ancheta in cazul sau este in desfasurare.

Fratele lui Cristiano Ronaldo sare si el in apararea starului portughez si insista ca acuzatiile de viol care ii sunt aduse sunt niste "gunoaie" si spune ca insula lui natala, Madeira, "il va sustine mereu".

Fotbalistul portughez este acuzat de viol de Kathryn Mayorga, un model american in varsta de 34 de ani. Incidentul s-ar fi petrecut intr-o camera de hotel din Las Vegas in 2009. La momentul respectiv, cei doi au incheiat o intelegere financiara, insa acum femeia s-a hotarat sa vorbeasca.

Cristiano Ronaldo a negat cu vehementa acuzatiile, catalogandu-le drept "fake news".

Fratele mai mare al portughezului, Hugo Aveiro, in varsta de 43 de ani, care inca mai traieste in Madeira si se ocupa de Muzeul CR7, a desfiintat toate acuzatiile.

"Fratele meu este un erou in Madeira. El are o influenta majora aici pentru ca a facut o gramada de lucruri pentru insula aceasta. In jur de o jumatate de milion de oameni vin la muzeu in fiecare an. Fratele meu vine aici mereu de Anul Nou pentru ca este ziua mamei noastre. Oamenii de aici il apara pentru ca toata lumea il cunoaste. Stirile locale spun numai lucruri pozitive despre el si oamenii il sustin. Este un simbol pentru Madeira", a spus fratele lui Ronaldo.

"Acuzatiile sunt niste gunoaie", a completat acesta.