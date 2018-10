"Asta nu se intampla nici macar in pat!" Dezvaluirile fostelor iubite ale lui Cristiano Ronaldo continua: Ea e gata sa mearga in instanta pentru a oferi dovezi

Cristiano Ronaldo este pe val la Juventus, insa scandalul in care este acuzat de viol ii umbreste putin reusitele.

Kathryn Mayorga, o femeie de 34 de ani din Statele Unite, sustine ca starul portughez a violat-o intr-o camera de hotel din Las Vegas in 2009. La vremea respectiva, cei doi au incheiat o intelegere financiara pentru ca femeia sa pastreze tacerea, insa acum aceasta din urma s-a hotarat sa vorbeasca.

Politia din Las Vegas a deschis deja o ancheta in acest caz, iar in presa au aparut informatii conform carora si Cristiano Ronaldo ar urma sa fie prezent la audieri.

Dupa izbucnirea scandalului, reactii au venit din toate partile, iar unele dintre cele mai vehemente au fost cele ale fostelor iubite ale lui Cristiano Ronaldo, care, in cea mai mare parte, i-au luat apararea portughezului.

Cea mai recenta "avocata" a lui Ronaldo este modelul Nereida Gallardo, care a spus ca fotbalistul "a fost mereu un gentleman" de-a lungul relatiei lor de opt luni si s-a declarat uimita de acuzatiile care i se aduc.

"Nu a fost nicioada agresiv cu mine. Nu il pot vedea fortand pe cineva sau punand pe cineva la pamana. El nu este nici macar in pat un tip agresiv", a spus femeia.

Nereida Gallardo a tinut sa spuna si ca este gata oricand sa mearga sa il apere in instanta pe fostul ei iubit.

"Pana acum nu am fost contactata, dar, daca voi fi, mi-as dori sa merg sa ofer dovezi in favoarea lui", a declarat Gallardo.

Ancheta se afla in desfasurare, insa avocatul lui Cristiano Ronaldo a facut o declaratie in care spunea ca dovezile de la dosar sunt pure inventii, iar clientul sau are toate motivele sa spere intr-un "final fericit" al acestei povesti.