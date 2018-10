Golul din poarta lui Radu i-a adus un nou record lui Cristiano Ronaldo! E primul jucator din istorie care reuseste asa ceva

Cristiano Ronaldo a marcat in poarta lui Radu, insa golul sau nu a fost suficient pentru ca Juventus sa castige cu Genoa. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Totusi, golul cu Genoa i-a adus lui Cristiano Ronaldo un nou record. Este primul fotbalist din istorie care a reusit 400 de goluri jucand in cele mai importante cinci campionate ale Europei.



Cristiano Ronaldo a marcat 311 goluri in campionatul Spaniei, 84 in Premier League si 5 in campionatul italian.



Juventus este lider in acest moment, cu 25 de puncte dupa 9 etape din actualul sezon de Serie A. Egalul cu Genoa lui Andrei Radu reprezinta primele puncte pierdut de Juventus in aceasta stagiune.