Radu Drăgușin (23 de ani) este dorit de Fiorentina, ultima clasată din Serie A. Drăgușin este văzut de către conducerea formației „viola” drept o soluție ideală pentru a întări defensiva „lanternei” din campionatul Italiei.

Conducerea „viola” a încercat să negocieze cu Tottenham pentru transferul internaționalului român în urmă cu o lună, dar nu a avut succes, după cum informează tuttomercatoweb.com.

Sursa citată precizează că fundașul central mai este dorit de alte trei formații din campionatul Italiei, toate cu pretenții: Napoli, AS Roma și Inter Milano.



Gazzetta dello Sport a confirmat interesul dinspre AS Roma pentru Drăgușin

Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăguşin, fundaşul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.

AS Roma ia în considerare transferul fostului fundaş de la Genoa şi Juventus sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare.



Potrivit Gazzettei, antrenorul Gian Piero Gasperini este un admirator al lui Drăguşin, iar internaţionalul român este tentat să vină la formaţia din capitala Italiei pentru a-şi relansa cariera.



Drăguşin a revenit în lotul lui Tottenham, la zece luni de la accidentarea gravă suferită la genunchi, fiind rezervă neutilizată la meciul pierdut sâmbătă, pe teren propriu de londonezi în faţa lui Liverpool, scor 1-2, în Premier League.



Roma este hotărâtă să-şi întărească echipa în perioada de transferuri din ianuarie, având ca obiectiv calificarea în Liga Campionilor în acest sezon.

Cele 4 transferuri dorite la AS Roma



Gazzetta relatează că „giallorossi” vor să transfere patru jucători luna viitoare. Doi atacanţi, numele ideale fiind Giacomo Raspadori şi Joshua Zirkzee, un fundaş central, care ar putea fi Drăguşin, şi, eventual, un mijlocaş central.



După Crăciun, Roma va relua discuţiile cu conducerea lui Atletico Madrid, încercând să ajungă la un acord asupra unor condiţii favorabile pentru readucerea lui Raspadori în Italia.



În ceea ce-l priveşte pe Zirkzee, „giallorossi” insistă asupra unui împrumut cu opţiune de cumpărare, dar Manchester United nu este încă pe deplin convinsă să se despartă de olandez în perioada de transferuri de iarnă.



Marea ţintă la mijlocul terenului este Morten Frendrup de la Genoa, grupare deţinută de Dan Şucu. Cele două cluburi ar putea discuta despre un schimb cu Nicolo Pisilli, care s-ar reuni cu tehnicianul Daniele De Rossi, un mare admirator al promiţătorului mijlocaş italian.

