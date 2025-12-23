Internaționalul român a văzut de pe banca de rezerve eșecul londonezilor cu Liverpool (1-2), bifând prima prezență pe foaia de joc după ruptura de ligament încrucișat anterior suferită în ianuarie 2025. Deși planul inițial al celor de la Spurs părea a fi reintegrarea treptată a fundașului în angrenajul echipei, presa din Peninsulă scrie că scenariul unei „repatrieri” în Italia, fie în această iarnă, fie în vară, devine tot mai probabil.



Jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb notează că, deși Drăgușin a muncit din greu pentru a-și recăpăta condiția fizică și a impresionat în perioada de pregătire, nevoia de a juca constant ar putea forța o despărțire temporară sau definitivă. Tottenham nu este dispusă să piardă bani în cazul unei tranzacții. Englezii țin la preț și doresc să își recupereze investiția de aproximativ 30 de milioane de euro făcută în urmă cu un an.



În acest context, formula agreată pentru a convinge clubul londonez în ianuarie ar fi un împrumut cu obligație de cumpărare. Deși unele cluburi ar putea încerca varianta unui împrumut simplu cu drept de achiziție, șefii lui Tottenham par să prefere garanția unui transfer definitiv.



Roma, Napoli și Fiorentina



Lista pretendentelor din Serie A este una selectă. AS Roma analizează serios această pistă, mai ales dacă englezii își vor da acordul pentru structura transferului. De asemenea, Napoli rămâne o destinație posibilă, președintele Aurelio De Laurentiis fiind un admirator vechi al românului, pe care l-a contactat personal chiar înainte ca acesta să aleagă Premier League.



O pistă surpriză ar putea fi Fiorentina. Fabio Paratici, omul care îl cunoaște perfect pe Drăgușin și care urmează să ajungă în conducerea grupării „viola”, ar putea juca un rol decisiv în „repatrierea” fundașului. Stima lui Paratici pentru Drăgușin este intactă, iar o tentativă de transfer nu este deloc exclusă în perioada următoare.



Radu Drăgușin mai are contract cu Tottenham până în 2030.

