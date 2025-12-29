Ce luptă pentru titlu oferă Serie A, în acest sezon! Acum, când tocmai s-a jucat ultima etapă din 2025, Interul lui Chivu e lider cu 36 de puncte, dar următoarele trei clasate sunt AC Milan (35p), Napoli (34p) și Juventus (32p).

Toate cele patru formații pomenite au câștigat, în weekend. Și, probabil, din dorința de a pune o presiune suplimentară pe echipele rivale, Antonio Conte (antrenor Napoli), a spus că Inter, Milan și Juventus sunt formații mai bune, cu loturi mai puternice, cu șanse mai mari la titlu.

Această declarație, venită din partea tehnicianului care stă pe banca campioanei en-titre, nu i-a picat bine lui Chivu! Mai ales că, în acest sezon, Conte a mai făcut astfel de afirmații, într-o tentativă de a muta presiunea la adversari.

Fix din acest motiv, Chivu s-a enervat, duminică, după Atalanta – Inter, scor 0-1, meci care a asigurat statutul de lider în Serie A pentru echipa sa, pe finalul anului.

„Conte vrea să ne tachineze, în continuare? Am spus deja că nu mă interesează ce spune Conte și rămân la această părere. Dacă ne-am obișnuit cu astfel de tachinări aici, eu n-am de gând să intru în acest joc. Noi trebuie să menținem niște valori. Poți să joci fotbal și fără să amesteci lucrurile cu niște chestii care au un miros specific. Cine vrea să facă niște jocuri, poate să facă asta în continuare. Noi, în schimb, muncim din greu, ca să fim competitivi“, a fost replica acidă a lui Chivu pentru rivalul său de la Napoli.

În primul meci din 2026, Inter va întâlni Bologna, acasă, pe 4 ianuarie, într-un meci din etapa a 17-a.

