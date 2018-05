Doar el putea sa spuna asta! Durul Gatusso s-a hotarat sa-l faca fotbalist pe pustiul Mastour: "Daca nu te tii de munca, iti sparg dintii" :)

Gennaro Gattuso nu a fost cel mai talentat fotbalist, dar cu siguranta a fost unul dintre cei care s-au dedicat cel mai tare acestei meserii. Acum antrenor al Milanului, el vrea sa-l repuna pe pustiul marocan Hachim Mastour pe drumul cel bun.

Mastour a fost transferat de Milan de la Reggina in 2012, pentru 500.000 de euro, dupa ce imaginile cu el s-au viralizat pe internet.

Din nefericire pentru el, tanarul jucator nu a reusit sa isi faca loc in prima echipa a Milanului si a fost imprumutat la Malaga si PEC Zwolle.

Un jucator foarte talentat, Mastour are ceva probleme comportamentale, scrie presa italiana.

Gatusson s-a hotarat sa-l transforme pe Mastour si a vorbit despre acesta intr-un interviu.

"Am discutat mult cu el in ultima vreme. L-am amenintat, pentru ca el este mai popular pentru ce posteaza pe internet decat pentru ceea ce face pe teren. I-am zis sa se tina de treaba. Daca nu ma asculta, i-am zis ca-i rup dintii", a spus Gatusso.

