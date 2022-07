La vârsta la care unii se retrag, Cavani începe o nouă provocare! E dorit de un club de tradiție din Spania 

Edinson Cavani (35 ani) și-a încheiat contractul cu Manchester United, după doi ani petrecuți pe Old Trafford, în care a adunat 59 de meciuri, a marcat 19 goluri și a oferit 7 pase decisive.

Chiar dacă nu mai este la prima tinerețe, Cavani nu duce lipsă de oferte. Proaspăt instalat pe banca Valenciei, Gennaro Gattuso (44 ani) dorește să atace noul sezon cu uruguayanul în centrul ofensivei.

„Edinson Cavani ar dori să joace în campionatul Spaniei. Valencia este interesată de uruguayan, care este liber. #Gattuso îl vede pe „Matador” principala țintă pentru postul de atacant!”, a declarat jurnalistul specializat în transferuri, Nicolo Schira, pe contul oficial de Twitter.

Edinson #Cavani would like to play in La #Liga: #Valencia have shown interest for the uruguaian, who is a free agent. #Gattuso considers El Matador the main target as possible new striker. #transfers