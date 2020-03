BREAKING NEWS | Scenariu NEGRU! Campionatul poate fi reluat la mijlocul lui iunie! Sezonul se termina pe 28 iunie! Jucam PESTE Champions League si Europa League! Anunt de ultima ora

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a prezentat concluziile videoconferintei pe care a avut-o azi cu UEFA.

Burleanu spune ca a obtinut prelungirea sezonului pana pe 28 iunie si a prezentat scenariile luate in calcul in acest moment pentru incheierea competitiilor nationale. Liga 1 va avea multe etape intermediare, care se vor putea disputa peste orele obisnuite de Champions League si Europa League. De asemenea, FRF anunta varianta extrema pentru reluarea Ligii 1: 13 iunie. Fanii vor avea acces pe stadioane doar in momentul in care sanatatea nu le va fi pusa in pericol, spune Burleanu.

"Vom anula meciul cu Anglia programat pentru 7 iunie pentru a face loc meciurilor de baraj. Copa America se va muta in vara anului 2021. Euro s-a mutat in vara lui 2021. Finalul sezonului e pe 28 iunie in loc de 1 iunie. A fost mutat si Euro U21 de anul viitor.

Vrem sa ne disputam etapele intermediare in zilele de Champions League si Europa League. Vom propune mutarea Mondialului Cluburilor. Prin suspendarea Euro vom avea suficient timp pentru a termina competitiile la nivel national.

In Romania, avem 53 de competitii fotbalistice anulate. Au fost suspendate toate cursurile si programele de pregatire pentru arbitri si antrenori. De ieri, toti angajatii FRF lucreaza de la domiciliu, dupa ce limitasem inca de saptamana trecuta lucrul de la sediul FRF.

In final, am dat dovada de unitate cu LPF si AFAN. La nivel de echipe nationale, toate cele 17 loturi nationale isi vor suspenda activitatea pana la 1 mai, nu va fi nicio actiune pana la aceasta perioada. Pentru licentiere, vom da dovada de flexibilitate. Criza duce la mari probleme din punct de vedere sportiv. Trebuie sa gasim o solutie sa finalizam competitiile nationale. Luam in calcul calendarul Europa League si Champions League.

Incepem noul sezon la inceputul lunii iulie. Am initiat crearea unui grup de lucru care va permite gasirea unor solutii de disputare a competitiilor interne.

Lucram pe mai multe scenarii de reluare a competitiei. O varianta e 22 aprilie, dar mergem chiar pana la 13 iunie, ca moment critic. Daca situatia se va inrautati, trebuie sa fim deschisi la scenarii inovative.

Am cerut crearea unei scheme de ajutor de catre Ministerul Sportului.

Fotbalul se va relua cu portile inchise doar in momentul in care vom sti ca jucatorii si staff-urile vor fi in siguranta. Fanii vor putea veni din nou pe stadion in momentul in care sanatatea nu le va mai fi pusa in pericol", a spus Burleanu.