Adversari de TOP pentru campioana Romaniei daca se "ingheata" sezonul! Traseu de FOC spre grupele Champions League

Pandemia de coronavirus provoaca mari probleme in fotbalul la nivel european, toate campionatele puternice fiind suspendate.

In cazul in care pandemia de coronavirus continua sa se raspandeasca in acelasi ritm alarmant ca pana acum, majoritatea campionatelor iau in calcul varianta "inghetarii" sezonului, iar campioana ar urma sa fie declarata echipa din varful clasamentului.

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a vorbit pentru Fanatik despre cele doua solutii care la care s-ar putea ajunge pentru finalul sezonului, una din ele fiind anularea stagiunii.

"Eu vad doar doua solutii legale, in situatia data: terminarea competitiei sau anularea ei. O departajare in afara sistemului aprobat sau stoparea sezonului in acest moment incalca principiul meritului sportiv, un principiu fundamental, potrivit FIFA”, a declarat Justin Stefan pentru Fanatik.

Astfel, daca sezonul ar urma sa fie "inghetat", ierarhia pentru cupele europene s-ar stabili in urma clasamentului dupa ultima etapa jucata. CFR Cluj ar fi campioana Romaniei si ar merge automat in primul tur preliminar al Champions League.

Adversarii posibili din turul 1 preliminar al Champions League

Datorita performantelor din Europa League, coeficientul CFR-ului dat de UEFA a ajuns la 12.500, astfel ca se va afla in urna capilor de serie la tragerea la sorti pentru turul 1 preliminar. Daca sunt respectate clasamentele din campionatele europene, atunci primul tur ar fi unul lejer pentru formatia lui Dan Petrescu.

Acestea sunt echipele pe care CFR Cluj le-ar putea intalni in primul tur:

Dinamo Tbilisi (Georgia) – 4,750

Sarajevo (Bosnia) – 4,750

Fola Esch (Luxemburg) – 4,750

Djurgardens (Suedia) – 4,550

Buducnost (Muntenegru) – 4,250

Flora Talinn (Estonia) – 4,000

Dinamo Brest (Belarus) – 3,775

Riga (Letonia) – 3,500

Connah’s Quay Nomads (Tara Galilor) – 3,250

KI Klaksvik (Insulele Feroe) – 2,750

Europa (Gibraltar) – 2,750

KuPS (Finlanda) – 2,500

Ararat-Armenia (Armenia) – 2,500

KR (Islanda) – 2,500

Tirana (Albania) – 1,475

Floriana (Malta) – 1,150

o echipă venită din turul calificărilor

Adversarii posibili din turul 2 preliminar al Champions League

Daca se califica in turul 2 preliminar, CFR Cluj pierde pozitia de cap de serie, iar adversarii sunt de calibru greu.

Acestea sunt echipele pe care CFR Cluj le-ar putea intalni in turul secund:

Celtic (Scotia) – 34,000

Dinamo Zagreb (Croatia) – 33,500

Astana (Kazahstan) – 29,000

Ludogoret (Bulgaria) – 26,000

Steaua Roşie Belgrad (Serbia) – 22,750

Qarabag (Azerbaidjan) – 21,000

Legia Varsovia (Polonia) – 17,000

Maccabi Tel Aviv (Israel) – 16,500

Molde (Norvegia) – 15,000

Midtjylland (Danemarca) – 14,500

Cap de serie in turul 3 preliminar

Daca isi elimina adversarul din turul 2, iar acesta este din primele 6 echipe enumerate mai sus, atunci CFR Cluj poate incepe turul 3 din postura de cap de serie, preluand coeficientul adversarului. Din turul 3, intra cate doua adversare noi si in play-off.

Slavia Praga (Cehia) – 27,500 (intra in turul 3 preliminar)

Olympiacos (Grecia) – 43,000 (intra in turul 3 preliminar)

Ajax (Olanda) – 69,500 (intră in play-off)

LASK Linz (Austria) – 14,000 (intra in play-off)