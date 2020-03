"Champions League se va juca in weekend!" Anuntul MOMENTULUI vine din Spania! Presedintele La Liga dezvaluie planul pentru reluarea campionatului

Pandemia de coronavirus a suspendat toata activitatea sportiva, iar campionatele si-au inchis portile pe o perioada de o luna, care ar putea fi prelungita, dupa cum evolueaza virusul.

Presedintele La Liga, Javier Tebas a vorbit pentru Onda Cero, insistand ca atat Primera Division, cat si Segunda s-ar putea incheia in acest sezon, in ciuda crizei in care se afla acum Europa.

"Lucram pentru a gasi o data pentru a incheia campionatul, pe 30 iunie. Este complicat sa jucam in iulie, sunt mai mult de 130 de jucatori ale caror contracte se incheie pe 30 iunie, desi vom incerca sa le prelungim. Sper ca atunci cand se reia campionatul, sa nu fie niciun jucator pozitiv, dar deja pregatim planurile pentru izolare daca se va ajunge la asta. Daca Ministerul Sanatatii considera ca La Liga trebuie sa se incheie cu portile inchise, atunci asa va fi.

Vor exista ligi in care Champions League se va juca in weekend", a declarat Javier Tebas pentru Onda Cero.