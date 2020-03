"Champions League la CERSETORIE! Luati banii LPF si ajutati-i pe cei de langa voi, apoi mergeti sa cereti bani pentru fotbal de la stat!" Emanuel Rosu despre lipsa de bun simt a LPF in plina epidemie

In plina epidemie de coronavirus, LPF se apuca de scris scrisori.

Conform Gazetei Sporturilor, Liga a redactat un document cu propuneri care sa ajute cluburile sa depaseasca perioada economica dificila. Proactiva, adica fix asa cum NU e de obicei, LPF n-a asteptat niciun semn din partea pietei pentru a reactiona. A venit cu epistola gata inca din prima zi a starii de urgenta, impusa de presedintele Romaniei in plina criza de coronavirus.

Unde-i scrisoarea si ce scrie in ea? In numele cluburilor, LPF cere ca statul sa sustina 75% din salarii pe perioada starii de urgenta, "asa cum e in Danemarca". Apoi, vrea scutirea de plata a CAS si CASS, taierea de taxe si impozite pentru fondul de salarii si pentru venituri, precum si acordarea de imprumuturi cu dobanda zero pentru 3 ani, "cum e in Suedia". Practic, LPF viseaza o 'tara ca afara', desi ea reprezinta tot ce e retrograd si lipsit de orice urma de consistenta in fotbalul din Romania. LPF e complet neimplicata social, complet paralela cu evolutia sportului pe care il vede scris cu "$" ca litera de baza. Liga se intalneste cu Europa doar cand vine vorba de banii de la UEFA. In rest, LPF e punct final pentru orice reforma si idee de progres.

Cu gratia lipsei de viziune a Ligii, tribunele din Romania s-au golit cu ani de zile inainte de inchiderea portilor din cauza coronavirusului. Singura actiune concreta de imagine a LPF a adus 'bifa albastra' la conturile de Facebook ale cluburilor din Liga 1, bucurie de care n-au avut insa parte Clinceni sau Chindia, promovate vara trecuta, cand revolutionarii online din birourile Ligii au inceput sa raspunda cu "seen".

Anul trecut, eram in emisiune la PRO X cu un oficial al Ligii. L-am intrebat de ce nu se implica Liga in niciun fel in binele public, de ce lipsesc cu desavarsire actiunile care sa aduca echipele in comunitate, sa stimuleze emotia in legatura cu suporterii. Am dat exemplul actiunilor din spitale, care pot sa aduca atat de mult bine celor care sufera, dar si sa trezeasca ceva in fotbalisti, obisnuiti sa traiasca de cele mai multe ori intr-un univers superficial. Angajatul Ligii mi-a zis ca ei, dupa 5 ani de cand au dezlipit brandul 'Mitica' de pe sediul LPF, sunt la faza-nu-stiu-cat de implementare a proiectului. Adica la prima, ca sa va traduc vorbaria goala in realitate. Actiunile in comunitate sunt la faza-nu-stiu-unde, deci nu pot fi facute acum. Am mai intrebat de ce s-au trezit sa numere abia dupa 5 ani, n-am primit niciun raspuns din care sa inteleg ceva. Totul s-a oprit acolo.

Liga a negociat in fata ochilor inchisi un contract TV care rasplateste cluburile cu mult mai mult decat ar merita. Anual, se impart catre echipe, in functie de locul ocupat in clasament, 27,5 milioane de euro. Suma e cea mai mare platita pentru un campionat din zona, mult peste ce au Bulgaria, Serbia, Croatia sau Ungaria. In vara, imediat dupa ce deal-ul a devenit public, LPF si cumparatorul drepturilor au promis schimbari majore de continut. Revolutia a tinut 10 minute, probabil. Sau atat cat ia efortul de a face doua flash-uri cu antrenorii la sosirea la stadion si discutia cu secundul / directorul sportiv / bla bla din pauza meciului. Lumea ramane fiarta in fata televizoarelor, asteptand sa afle ce schimbari pregateste Ilie Poenaru in vestiarul Clinceniului sau cum argumenteaza istoric Viorel Moldovan atacul costobocesc asupra Chindiei.

Cluburile din Liga 1 tac si iau banii. Nu comenteaza nimeni in fata LPF. Nu la banii astia! Linistea cumparata la suprapret va lasa 'produsul Liga 1' in urma cu inca 5 ani. Sau cu cati vor urma, in conditiile unor sume asemanatoare aruncate suspect.

Echipele din Liga 1, cele cu stadioane aproape mereu goale, se plang de lipsa veniturilor dupa inchiderea temporara a activitatii. Asta desi grosul banilor intra in cluburi din drepturi TV. Procente care variaza intre 35% si 60% din bugetele anuale vin la fiecare echipa de la televiziuni. Vanzarile de jucatori, sponsorizarile publice sau din surse private si ticketingul mai adauga 'felii' unui tort care de cele mai multe ori n-are gust si nici ornamente pe el. Anuntata 'SCRISOARE' a Ligii se califica in Champions League doar la cersetorie.

Poate, sensibila la criza anuntata la nivel national, LPF ar putea sa faca un gest si sa renunte macar la o parte din cei aproape 1,8 milioane de euro pe care-i opreste anual din drepturile TV. Liga pastreaza pentru cheltuieli interne 6,5% din cei 27,5 milioane de euro pe care-i primeste conform contractului de televizare.

Romania sta pe o placa de surf si are sanse mici sa pluteasca pe val. Tara asteapta sa fie lovita. Agatata de o geamandura, pe un mal inalt, ferita de apa, Liga suna dupa colac de salvare si barca. Intr-o lume normala, apelurile false la numarul de urgenta primesc amenda.

"Avem 900 de aparate de ventilatie artificiala in toate tara. Folosite la capacitate maxima. Germania are 28.000, spre exemplu."

Alex Dima, jurnalist PRO TV

Departe de varful epidemiei, Romania se apropie de 200 de cazuri confirmate de COVID-19

In Italia, numarul mortilor a ajuns ieri la 2 158. In Spania, 491 de persoane si-au pierdut viata din cauza coronavirusului. Franta are 148 de morti.

Tweet coronavirus Citeste si: