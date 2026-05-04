Transferurile pregătite de Cristi Chivu la Inter.

Inter Milano a primit cel de-al 21-lea trofeu de campioană a Italiei, după un sezon 2025-2026 de vis alături de tehnicianul român Cristi Chivu! Duminică seară, gruparea milaneză a câștigat cu 2-0 partida de acasă cu Parma și, datorită acestui rezultat, a devenit matematic campioană în Serie A cu doar trei etape înainte de finalul stagiunii.

Pentru Chivu este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câştigat titlul în Italia cu Inter, în 2008, 2009 şi 2010, dar ca fotbalist. Românul are de gestionat, de acum, situația pentru sezonul următor, când se va dori mai mult, un nou titlu, poate și Cupa Italiei, dar și un parcurs cât mai lung în Liga Campionilor.

Încep să apară primele zvonuri legate de venirile pe care le va comunica Inter, iar printre ele și numele portarului care va veni la Inter!

Yann Sommer pleacă de la Inter. Ce portar vrea să aducă acum Cristi Chivu

Yann Sommer nu își va prelungi contractul și va pleca de la Milano la finalul sezonului. În acest context, conducerea lui Inter analizează mai multe variante pentru a aduce un portar tânăr, cu perspectivă.

Pe lista nerazzurrilor a apărut Robin Risser, portarul de 21 de ani al celor de la RC Lens.

Tânărul goalkeeper a devenit titular în Ligue 1, unde a adunat 31 de apariții în acest sezon și a contabilizat 10 meciuri fără gol primit. Inter caută ”un portar de calitate”, capabil să devină o piesă importantă în proiectul pregătit de Cristian Chivu pentru sezonul viitor.

Cristi Chivu, trei variante: Robin Risser, Guglielmo Vicario și Marco Carnesecchi

Totuși, principala țintă a clubului rămâne Guglielmo Vicario, portarul celor de la Tottenham Hotspur. Transferul său ar costa însă cel puțin 30 de milioane de euro, motiv pentru care Inter analizează și alte opțiuni.

Printre variantele luate în calcul se află și Marco Carnesecchi, de la Atalanta BC. În schimb, pista Alisson Becker a căzut definitiv, după ce brazilianul și-a prelungit recent contractul cu Liverpool până în 2027.