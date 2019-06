Eugenie Bouchard socheaza din nou: "Nu ti-e cald?" Echipamentul cu care a surprins pe toata lumea la Wimbledon. FOTO

Eugenie Bouchard a pierdut in calificari la Eastbourne si s-a dus direct la Wimbledon, unde spera la rezultate mai bune.

In 2014, Eugenie Bouchard o elimina pe Simona Halep in semifinale la Wimbledon si juca finala cu Petra Kvitova. Frumoasa jucatoare din Canada era in elita tenisului feminin, insa in ultimii ani a iesit din top 100 si abia se mai califica pe tabloul principal al turneelor majore. Bouchard spera sa reintre in fazele finale anul acesta la Wimbledon si trage din greu la antrenamente.



Eugenie a surprins cu imaginile postate la antrenament, cand s-a imbracat intr-un costum "catwoman" complet negru, pe tot corpul. "Nu ti-e cald?", se intreaba fanii ei.

