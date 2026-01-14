Genoa ia în calcul transferul mijlocașului defensiv Kristjan Asllani (23 de ani) de la Torino. Formația finanțată de Dan Șucu caută întăriri în iarnă, fiind angrenată în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Genoa, interesată de Kristjan Asllani de la Torino

Interesul „grifonilor” pentru Asllani a fost dezvăluit, prin intermediul rețelelor sociale, de către jurnalistul Gianluca Di Marzio.

Internațional albanez cu 38 de selecții și 5 goluri, Kristjan Asllani a impresionat în stagiunea curentă din Serie A. A adunat pentru Torino 15 meciuri în campionat și o apariție în Cupa Italiei.

Dan Șucu, nevoit să plătească o sumă considerabilă

Împrumutul său de la Inter Milano la Torino urmează să expire pe 30.06.2026. Angajamentul albanezului cu gruparea milaneză mai are valabilitate până la 30.06.2028.

Dan Șucu este nevoit fie să investească o sumă considerabilă pentru a-l aduce pe Kristjan Asllani, fie să ajungă la un acord cu Inter pentru un împrumut.

Asllani este cotat în prezent de către site-ul de specialitate Transfermarkt la 13 milioane de euro.

De asemenea, potrivit lui Gianluca Di Marzio, Genoa îl are pe listă și pe mijlocașul central de la Pescara (Serie B), Matteo Dagasso (21 de ani).

