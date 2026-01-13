Extrema stângă intenționează să își ducă la bun sfârșit contractul scadent în iunie 2026 chiar dacă gruparea capitolină pregătește o remaniere masivă a ofensivei și nu îl mai include în planurile de viitor.



Situația „Faraonului” pe Stadio Olimpico a devenit clară în această fereastră de mercato. Corriere della Sera notează că internaționalul italian a respins posibilitatea de a se întoarce la Genoa, clubul la care și-a făcut junioratul și a debutat în fotbalul mare. Deși conducerea „giallorossilor” își dorește să elibereze masa salarială pentru a face loc unor noi transferuri în ofensivă, El Shaarawy a ales să rămână la Trigoria până la finalul angajamentului său, scadent pe 30 iunie 2026.



Pe lista neagră pentru revoluția din vară



Decizia italianului vine într-un moment în care cifrele sale nu mai sunt de partea lui. În actualul sezon de Serie A (2025-2026), El Shaarawy a bifat 13 apariții, însă a prins primul „11” în doar 15% dintre partide. Mai mult, randamentul său ofensiv a fost modest, nereușind să marcheze niciun gol și încasând două cartonașe galbene.



Presa italiană susține că Roma vrea să scape de salariul său, mai ales că valoarea de piață a jucătorului a scăzut la 2,5 milioane de euro, departe de cota de 30 de milioane atinsă în 2019.



Pe lângă pista Genoa, numele lui El Shaarawy a fost vehiculat și în legătură cu Trabzonspor, însă jucătorul pare decis să nu părăsească Roma înainte de termen, ignorând faptul că nu mai face parte din proiectul sportiv pe termen lung al clubului.

