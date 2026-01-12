Atacantul de 22 de milioane de euro poate semna gratis cu echipa lui Dan Șucu!

Atacantul de 22 de milioane de euro poate semna gratis cu echipa lui Dan Șucu! Serie A
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Genoa se află într-un moment delicat al sezonului și analizează soluții rapide pentru compartimentul ofensiv. 

Christian Kouame, Genoa, dan sucu, Serie A
Echipa patronată de Dan Șucu ocupă locul 15 în Serie A, cu 19 puncte după 20 de etape, iar conducerea caută un atacant cu experiență, care să poată fi adus fără cost de transfer.

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Genoa a cerut informații despre Christian Kouame, atacantul Fiorentinei, care nu intră în planurile antrenorului Paolo Vanoli și este disponibil din această iarnă. Alături de Genoa, și Pisa s-a interesat de situația ivorianului.

Atacantul de 22 de milioane de euro poate semna gratis cu echipa lui Dan Șucu!

Kouame are în prezent o cotă de piață de 2,5 milioane de euro, însă în 2019, chiar în perioada petrecută la Genoa, era evaluat la nu mai puțin de 22 de milioane de euro. În actualul sezon, atacantul a bifat doar patru apariții pentru Fiorentina, cu minute puține atât în Serie A, cât și în Conference League.

Internaționalul din Coasta de Fildeș are 30 de selecții și trei goluri la echipa națională și o carieră solidă la nivel de club. A evoluat pentru Fiorentina, Genoa, Anderlecht și Cittadella, iar în total a strâns peste 370 de meciuri la seniori, cu 56 de goluri și 45 de pase decisive

Scor de neprezentare în Genoa - Cagliari! Stanciu, doar rezervă

Genoa a obținut o victorie clară în fața lui Cagliari, scor 3-0, într-un meci disputat sâmbătă seara, 12 ianuarie, pe Stadio Luigi Ferraris, în etapa a 20-a din Serie A. 

Succesul le-a permis „grifonilor” să urce de pe locul 17 pe 15 în clasament și să iasă, cel puțin temporar, din zona fierbinte a retrogradării.

Nicolae Stanciu nu a prins niciun minut în această partidă. Internaționalul român s-a aflat pe banca de rezerve, dar antrenorul nu a apelat la el pe parcursul jocului, într-un meci controlat aproape în totalitate de gazde.

Genoa a început în forță și a deschis scorul încă din minutul 7, prin Lorenzo Colombo, lansat perfect de Ruslan Malinovskyi. 

În partea a doua, oaspeții au încercat să schimbe ceva prin mai multe modificări, însă fără rezultat. Morten Frendrup a făcut2-0 în minutul 75, iar doar trei minute mai târziu Leo Ostigard a stabilit scorul final.

Grație acestui succes, Genoa a ajuns la 19 puncte după 20 de etape și a trecut peste Cagliari în clasament. Pentru formația rossoblu urmează acum o deplasare la Parma, fosta echipă antrenată de Cristi Chivu, în cadrul etapei #21, iar la o săptămână distanță va primi vizita celor de la Bologna.

