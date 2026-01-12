Echipa patronată de Dan Șucu ocupă locul 15 în Serie A, cu 19 puncte după 20 de etape, iar conducerea caută un atacant cu experiență, care să poată fi adus fără cost de transfer.



Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Genoa a cerut informații despre Christian Kouame, atacantul Fiorentinei, care nu intră în planurile antrenorului Paolo Vanoli și este disponibil din această iarnă. Alături de Genoa, și Pisa s-a interesat de situația ivorianului.



Atacantul de 22 de milioane de euro poate semna gratis cu echipa lui Dan Șucu!



Kouame are în prezent o cotă de piață de 2,5 milioane de euro, însă în 2019, chiar în perioada petrecută la Genoa, era evaluat la nu mai puțin de 22 de milioane de euro. În actualul sezon, atacantul a bifat doar patru apariții pentru Fiorentina, cu minute puține atât în Serie A, cât și în Conference League.



Internaționalul din Coasta de Fildeș are 30 de selecții și trei goluri la echipa națională și o carieră solidă la nivel de club. A evoluat pentru Fiorentina, Genoa, Anderlecht și Cittadella, iar în total a strâns peste 370 de meciuri la seniori, cu 56 de goluri și 45 de pase decisive

