Clubul italian pregătește o ofertă consistentă, de aproximativ 5 milioane de euro, pentru hondurianul Kervin Arriaga, mijlocașul celor de la Levante, care a impresionat în Spania după ce fusese refuzat incredibil de Real Zaragoza pentru o sumă de 12 ori mai mică.



„Grifonul” urmărește să își betoneze linia de mijloc, iar randamentul lui Arriaga, poreclit „Misilito”, l-a transformat într-o țintă prioritară pentru gruparea din Serie A. El Periódico de Aragón scrie că Genoa este dispusă să pună pe masă 5 milioane de euro pentru a-l transfera pe fotbalistul care mai este monitorizat de Atalanta și de cluburi din Premier League.



Eroare monumentală făcută Real Zaragoza



În sezonul trecut, Real Zaragoza l-a avut pe mijlocaș sub formă de împrumut de la Partizan Belgrad și negociaseră o clauză de cumpărare derizorie, de doar 400.000 de euro.



Deși jucătorul fusese determinant pentru salvarea echipei de la retrogradare, conducerea clubului a decis în vară să nu activeze clauza, invocând probleme legate de plafonul salarial. Txema Indias, directorul sportiv al celor de la Zaragoza, a explicat atunci motivele pentru care a renunțat la un jucător care acum valorează de peste 10 ori mai mult.



„Clubul a lăsat ușa deschisă pentru ca el să poată continua cu noi, dar pe lângă evaluarea sportivă trebuie să facem același lucru și cu cea economică. Merg mână în mână. Dacă lăsăm băiatul aici în situația actuală, cu limita salarială așa cum este acum, ar fi o iresponsabilitate, nu aș acționa corect. Nu este o situație ușoară pentru că nu îmi servește la nimic să am un jucător de top dacă ceilalți 23 sunt de nivel scăzut, pentru că nu am construi un lot bun”, a spus oficialul spaniol.



Imediat după acest refuz, Arriaga a semnat cu Levante, iar acum, la mai puțin de un an distanță, Genoa este gata să plătească 5 milioane de euro pentru serviciile sale.

