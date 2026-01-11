Mutarea, discutată intens în presa din Peninsulă, ar reprezenta un șoc, având în vedere trecutul columbianului la marea rivală Sampdoria, notează pmgsport.it.



Perioada de mercato este în plină desfășurare, iar acționarul român al „Grifonului” pare decis să îi ofere antrenorului Daniele De Rossi toate armele necesare pentru a termina sezonul cu fruntea sus. Presa italiană scrie despre un interes concret al celor de la Genoa pentru Duvan Zapata, atacantul columbian care îmbracă în prezent tricoul lui Torino.



Scenariul este unul care inflamează spiritele în orașul portuar. Zapata, cunoscut pentru forța sa fizică și instinctul de marcator, a fost un idol pentru fanii Sampdoriei în trecut. Acum, cu Sampdoria zbătându-se în Serie B și încercând o reconstrucție dificilă, posibila trecere a fostului lor golgheter la rivala de moarte, patronată de Dan Șucu, este privită ca o trădare supremă.



Pentru Genoa, însă, aducerea unui vârf cu experiența lui Zapata ar fi o demonstrație de forță și ambiție, potrivit italienilor. De Rossi îl apreciază enorm pe columbian și consideră că mentalitatea acestuia de învingător este piesa lipsă din angrenajul ofensiv al echipei sale.



Bariera financiară și strategia „Grifonului”



Deși interesul este real și validat de dorința lui De Rossi, tratativele se anunță complicate din punct de vedere economic. Torino nu este dispusă să renunțe ușor la atacantul său titular și solicită o sumă considerabilă, pe măsura valorii jucătorului. Acesta este, momentan, principalul obstacol în calea finalizării afacerii.



Discuțiile sunt abia la început, iar conducerea administrativă a clubului roș-albastru caută soluții. Se vorbește despre posibilitatea unui împrumut cu obligație de cumpărare, clauză care s-ar putea activa în funcție de numărul de meciuri jucate sau de realizarea obiectivului de salvare și consolidare în Serie A.

