Cele două echipe își dau întâlnire în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 4 grade Celsius.

Gabi Balint a urmărit primele 45 de minute din FCSB - Fenerbahce și a dat verdictul: ”Asta au făcut bine”

Gabi Balint a evidențiat faptul că FCSB a știut în primul act al confruntării cu Fenerbahce să gestioneze recuperările.

Fostul internațional român a punctat și faptul că FCSB nu are bancă la duelul din Europa League.

”Pe bancă în afara lui Cisotti, pe cine să pui? Nu ai atacant. Ocaziile au fost mari. Trebuiau să marcheze. Nu au fost intervenții senzaționale ale lui Ederson.

Dar, lucrul bun pe care l-a făcut FCSB e în momentul în care recuperează mingea accelerează, verticalizează și ajung acolo”, a spus Gabi Balint la televiziunea Digi Sport.

Echipele de start în FCSB - Fenerbahce

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic - Thiam

Rezerve: Zima, Udrea - Creţu, Dawa, Dâncuş, Kiki, Toma, Cisotti, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

Fenerbahce: Ederson – Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En-Nesyri, Akturkoglu

Rezerve: Cetin, Biterge, Efe Demir, Asensio, Ekici, Uregen, Aydin

Antrenor: Domenico Tedesco

