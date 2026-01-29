Cele două echipe își dau întâlnire în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 4 grade Celsius.
- Înainte să înceapă confruntarea, suporterii lui FCSB au afișat un banner cu venin îndreptat spre jucătorii lui Elias Charalambous
Gabi Balint a urmărit primele 45 de minute din FCSB - Fenerbahce și a dat verdictul: ”Asta au făcut bine”
Gabi Balint a evidențiat faptul că FCSB a știut în primul act al confruntării cu Fenerbahce să gestioneze recuperările.
Fostul internațional român a punctat și faptul că FCSB nu are bancă la duelul din Europa League.
”Pe bancă în afara lui Cisotti, pe cine să pui? Nu ai atacant. Ocaziile au fost mari. Trebuiau să marcheze. Nu au fost intervenții senzaționale ale lui Ederson.
Dar, lucrul bun pe care l-a făcut FCSB e în momentul în care recuperează mingea accelerează, verticalizează și ajung acolo”, a spus Gabi Balint la televiziunea Digi Sport.
Echipele de start în FCSB - Fenerbahce
- FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic - Thiam
Rezerve: Zima, Udrea - Creţu, Dawa, Dâncuş, Kiki, Toma, Cisotti, Oct. Popescu
Antrenor: Elias Charalambous
- Fenerbahce: Ederson – Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En-Nesyri, Akturkoglu
Rezerve: Cetin, Biterge, Efe Demir, Asensio, Ekici, Uregen, Aydin
Antrenor: Domenico Tedesco