Se încheie faza principală din Europa League, iar ultima etapă aduce verdictul final în privința echipelor calificate în play-off-ul pentru optimile competiției.



ACUM, LIVE TEXT pe Sport.ro, FCSB o întâlnește pe Fenerbahce Istanbul. Scorul la pauză este 0-1, după ce turcii au reușit să marcheze în minutul 19 prin Ismail Yuksek.



Ilie Dumitrescu: „Trebuia să marcheze!”



La pauză, în direct la Digi Sport, fostul internațional Ilie Dumitrescu a fost surprins de ocaziile multiple pe care le-a avut campioana (DETALII AICI) și este de părere că cel puțin una dintre acestea trebuia transformată în gol.



„Este clar că la început de meci am fost surprinși. Am atacat foarte bine spațiile, și Miculescu, și Thiam, și Olaru. Este păcat că, dacă aveam și consistență... (n.r. – ce trebuia să facă?) trebuia să marcheze! Trebuie să faci diferența.



Ocazii mari de gol. Patru situații importante de gol. Dacă nu fructifici momentele astea bune de joc, nu poți să obții un rezultat pozitiv”, a spus Ilie Dumitrescu.



FCSB - Fenerbahce, echipele de start