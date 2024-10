Duvan Zapata a fost schimbat în minutul 80 al meciului cu Inter Milano, pierdut de Torino FC cu scorul de 2-3.



A suferit o triplă accidentare teribilă

Acesta s-a oprit din alergare, în timp ce se afla într-un duel pentru balon cu Francesco Acerbi, și a rămas întins pe gazon chinuit de durere. Echipa medicală a stat lângă el câteva minute, apoi a cerut înlocuirea, jucătorul fiind dus la ambulanță pe targă.

Ulterior, clubul a anunțat că atacantul columbian a suferit o triplă accidentare, care i-a afectat ligamentul încrucișat anterior, meniscul medial și meniscul lateral. Recuperarea prognozată pentru sportivii profesioniști în astfel de cazuri poate dura până la un an de zile, ceea ce înseamnă că Zapata nu va mai juca sigur în acest sezon.



A mai jucat la Estudiantes, Napoli, Udinese, Sampdoria și Atalanta

Duvan Esteban Zapata Banguero (33 de ani) este născut la Padilla și a fost legitimat la America de Cali (2008-2011), Estudiantes La Plata (2011-2013), Napoli (2013-2015), Udinese (2015-2017), Sampdoria (2017-2020), Atalanta (2018-2024) și Torino (2023-2024). Are 34 de selecții și 4 goluri pentru naționala Columbiei, cu care a participat la două ediții de Copa America (2019 - sferturi de finală / 2021 - locul al treilea).



În palmares are Coppa Italia (2013-2014), Supercoppa Italiana (2014), Categoria Primera A (2008), Toulon Tournament (2011) și includerea în Serie A Team of the Year (2018-2019). În acest sezon bifase 9 meciuri și patru goluri în competițiile interne, Toro ocupând poziția a șaptea în clasamentul Serie A. A ajuns la Torino în septembrie 2023, iar de atunci a strâns 45 de prezențe și 16 reușite.



Foto - Getty Images