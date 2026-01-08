NEWS ALERT Fabrizio Romano confirmă: Dan Șucu, aproape de transferul unui coechipier al lui Cristiano Ronaldo!

Alexandru Hațieganu
Dan Șucu pregătește un transfer extrem de interesant la Genoa. Anunțul lui Fabrizio Romano. 

Genoa se află pe punctul de a-l transfera pe portarul brazilian Bento (26 de ani), coechipier cu Cristiano Ronaldo la Al Nassr. 

Genoa, pregătită să semneze cu portarul Bento de la Al Nassr

Mutarea pregătită de Dan Șucu a fost dezvăluită de către Fabrizio Romano. Jurnalistul italian a transmis, de asemenea, că Șucu a câștigat prim-planul în duelul cu West Ham. 

„Genoa este pe punctul de a semna cu Bento ca nou portar după noi discuții directe cu Al Nassr.

Ultimele detalii vor fi aranjate după meciul din această seară, dar Genoa a depășit cu siguranță West Ham în cursa pentru Bento”, a notat pe „X” Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri.

CV-ul lui Bento, portarul dorit de Dan Șucu

Bento are 59 de meciuri pentru Al Nassr, care l-a transferat în vara anului 2024 de la Athletico Paranaense în schimbul sumei de 18 milioane de euro. 

  • 6 selecții a strâns portarul pentru naționala Braziliei. 
  • 9.000.000 de euro este cota de piață a lui Bento, conform Transfermarkt. 
