Genoa se află pe punctul de a-l transfera pe portarul brazilian Bento (26 de ani), coechipier cu Cristiano Ronaldo la Al Nassr.

Genoa, pregătită să semneze cu portarul Bento de la Al Nassr

Mutarea pregătită de Dan Șucu a fost dezvăluită de către Fabrizio Romano. Jurnalistul italian a transmis, de asemenea, că Șucu a câștigat prim-planul în duelul cu West Ham.

„Genoa este pe punctul de a semna cu Bento ca nou portar după noi discuții directe cu Al Nassr.

Ultimele detalii vor fi aranjate după meciul din această seară, dar Genoa a depășit cu siguranță West Ham în cursa pentru Bento”, a notat pe „X” Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri.

