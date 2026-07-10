Zverev bate tot! Ce s-a întâmplat la Wimbledon 2026, în semifinala cu Fery

Zverev bate tot! Ce s-a întâmplat la Wimbledon 2026, în semifinala cu Fery Tenis
Alexandru Hațieganu
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Data actualizarii:

Wimbledon 2026.

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Zverev pune capăt parcursului de vis al lui Fery şi ajunge pentru prima dată în finală la Wimbledon

Alexander Zverev a pus capăt parcursului de vis al britanicului Arthur Fery, beneficiar al unui wild card, într-un mod categoric vineri după-amiază, când l-a învins pe jucătorul de 23 de ani cu 7-6(0), 6-2, 6-4, calificându-se pentru prima dată în finala de la Wimbledon.

"Fery-mania" a cuprins Marea Britanie în ultima săptămână, iar favoritul publicului a fost întâmpinat cu urale zgomotoase când a păşit pe terenul central, încălzit de soare, puţin după ora locală 13:30. Jucătorul de 23 de ani nu trecuse niciodată de turul al doilea la un turneu de Grand Slam şi era abia al patrulea jucător cu wild card care ajungea în semifinalele unui turneu de Grand Slam. Cu toate acestea, Zverev s-a asigurat că prima întâlnire dintre cei doi în cadrul clasamentului Head2Head va fi actul final al spectacolului lui Fery.

SURSĂ VIDEO: Eurosport

Într-o prestaţie controlată şi impresionantă, Zverev şi-a ridicat nivelul de joc şi a profitat de erorile lui Fery în tie-break-ul primului set pentru a prelua conducerea, înainte de a-şi intensifica agresivitatea de la linia de fund în seturile al doilea şi al treilea. Jucătorul cu 25 de titluri în circuit şi-a folosit primul serviciu puternic pentru a domina şi a reuşit retururi mai adânci, punându-l sub presiune pe micuţul Ferry, care a primit o ovaţie în picioare la ieşirea de pe teren.

Ce a declarat Zverev după calificarea în finala Wimbledon 2026

"Este extraordinar. Acest turneu de Grand Slam a fost întotdeauna cel care mi-a dat cele mai mari bătăi de cap, iar acum am ajuns în finala de la Wimbledon", a declarat Zverev în interviul acordat pe teren. "Sunt incredibil de fericit. Sunt incredibil de mândru de echipă şi de toţi cei implicaţi, iar duminică ne mai aşteaptă un meci."

După o victorie care a durat două ore şi 14 minute, Zverev a devenit al treilea jucător german care a ajuns în finala de la Wimbledon, alăturându-se triplului campion Boris Becker şi câştigătorului din 1991, Michael Stich.

Ajuns la a cincea sa finală de Grand Slam, Zverev speră să facă un pas mai departe la Londra, unde îl va înfrunta pe campionul en titre Jannik Sinner sau pe deţinătorul a şapte titluri de la Wimbledon, Novak Djokovic, în finala de duminică.

News.ro

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