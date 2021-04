BREAKING NEWS | Motivul pentru care Sovre a mers sa-i ia autograful lui Haaland! Gestul emotionant pe care il face arbitrul de peste 5 ani

Octavian Sovre a fost vazut cerandu-i un autograf lui Erling Haaland dupa meciul dintre Manchester City si Borussia Dortmund.

Imaginile au facut inconjurul lumii si au starnit controverse, gestul asistentului roman fiind criticat dur. Se pare, insa, ca Sovre l-a oprit pe Haaland si i-a cerut sa se semneze pe un cartonas galben si pe unul rosu dintr-un motiv incredibil.

Potrivit GSP, romanul ajuta de peste 5 ani un centru care sprijina persoanele cu autism din judetul Bihor, finantarea asociatiei care se ocupa de acest lucru fiind asigurata din donatii si strangeri de fonduri.

Sovre a donat de-a lungul vremii mai multe suveniruri adunate la meciurile la care a fost delegat, acestea fiind scoase la licitatie, ceea ce ar urma sa se intample si cu cartonasele semnate de Haaland.

In urma controversei iscate dupa meciul din optimile Champions League, presedintele Asociatiei SOS Autism Bihor, Simona Zlibut, a declarat ca Octavian Sovre va deveni membru de onoare al institutiei, gest facut pentru a contracara criticile care s-au abatut asupra asistentului.

"Acest mic gest al nostru e in semn de multumire, privind implicarea dumneavoastra in activitatea asociatiei noaste. Dorim sa va multumim pentru toate articolele sportive pe care le-ati donat in decursul anilor pentru a putea fi licitate la evenimentele caritabile organizate de catre noi, cu strangerea de fonduri necesare pentru a putea continua activitatile si proiectele noastre", se arata in adresa oficiala trimisa catre Sovre.