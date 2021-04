EXCLUSIV | Familia Becali continua razboiul cu Anamaria Prodan! Prima reactie dupa ce agentul l-a dat in judecata pe Man 

Anamaria Prodan l-a dat in judecata pe Dennis Man dupa transferul la Parma.

Impresarul anuntase ca are de gand sa-si castige drepturile in instanta chiar dupa ce fotbalistul s-a transferat in Italia cu ajutorul lui Giovanni Becali.

Mutarea a produs un scandal monstru intre familia Becali si Anamaria Prodan, conflict care nu s-a stins, desi ambele parti si-au temperat discursurile.

Dupa aflarea vestii ca fotbalistul a fost dat in judecata, Victor Becali a spus ca Dennis Man va beneficia de tot sprijinul de care va avea nevoie in acest 'razboi' cu fostul sau impresar.

"Nu comentez eu ce face Anamaria Prodan. Sigur ca o sa il ajutam pe Dennis Man cu orice o sa aiba nevoie. Daca va avea nevoie de ajutor, desi eu spun ca n-are nevoie de nimic, il ajutam fara cea mai mica problema.

Noi ne ocupam de problemele lui la Parma. De orice ar avea nevoie Man, de asistenta, de orice, va beneficia. Nu e niciun fel de problema", a declarat Victor Becali, in exclusivitate pentru www.sport.ro.