O noua lovitura teribila pentru Poli Iasi! Consiliul Local a respins finantarea echipei de fotbal! Primarul Chirica il acuza pe Paraschiv: "A ingropat clubul!"

Situatia de la Poli Iasi se complica din ce in ce mai mult de la zi la zi.

Clubul din Copou a trecut prin multe framantari interne in ultimele luni, iar prestatia echipei a fost vizibil afectata, ea situandu-se pe ultimul loc in Liga 1 cu doar 19 puncte dupa 28 de meciuri.

In acest context, s-a luat in calcul posibilitatea ca finantarea echipei de la Consiliul Local Iasi sa fie oprita, iar aceasta decizie a fost supusa la vot in sedinta de miercuri, 7 aprilie.

Proiectul de finantare a clubului de fotbal Politehnica Iasi a fost respins, existand 5 voturi pentru si 9 impotriva, potrivit telem.ro.

In urma acestui vot, primarul Mihai Chirica a declarat ca: "USR a ingropat astazi fotbalul din Iasi". Inainte de desfasurarea votului, Chirica a spus ca isi doreste ca echipei de fotbal sa i se mai dea o sansa din partea Consiliului Local in lupta pentru evitarea retrogradarii.

De asemenea, primarul Municipiului Iasi a acuzat modul in care a fost condus clubul in acest sezon si l-a acuzat pe Ciprian Paraschiv ca a distrus clubul prin deciziile pe care le-a luat.

"E greu sa te bagi intr-o asemenea chestiune. Fotbalul nu este cel mai select loc in care sa te pronunti. Noi nu discutam despre oameni cu nume si prenume, despre atitudini pe care le au avut ei. Discutam despre oportunitatea de a salva un club de la retrogradare din pacate.

Am vazut si punctele de vedere ale unor grupe de suporteri si pe al lui Marius Paraschiv (Ciprian Paraschiv), al conducerii clubului, am ascultat si diverse reactii in presa si cred ca pana la o decizie finala trebuie sa dam o sansa clubului. Maine este meci restanta cu Viitorul si incercam sa mobilizam echipa. Suma propusa de catre noi nu reprezinta decat 10% din ceea ce avansau ei ca propuneri de finantare.

Va fi doar o mica gura de oxigen. Stiu si eu despre tensiunile care s-au pronuntat in spatiul public. Stiu ca exista tabere creionate deja – Comitetul Director, suporteri, parte din ei, dar nu cred ca acesta e momentul sa transam aceste lucruri.

Managementul sportiv a fost cel gresit. Nu va e rusine? Parca vorbiti cu vocea lui Paraschiv! El care va starneste si care a ingropat clubul! Trebuie dat afara Paraschiv pentru ca el a facut clubul cum arata. Credeti ca Antohi a dat vreo decizie privind jucatorii? Vreti sa ajutam sau sa ingropam? Puneti-i cruce!", a spus Mihai Chirica intr-un dialog aprins cu consilierii locali de la USR, potrivit sursei citate.