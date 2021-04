Lovitura importanta pentru Atletico Madrid! Suarez s-a accidentat si va rata 3 meciuri tari in lupta pentru titlu! Anuntul clubului 

Diego Simeone a incasat o lovitura importanta in lupta pentru titlu.

Atacantul Luis Suarez va fi indisponibil in jur de trei saptamani dupa ce a suferit o accidentare musculara la piciorul stang in timpul antrenamentului de miercuri al lui Atletico Madrid, o noua lovitura pentru echipa al carei avans in fruntea campionatului de fotbal al Spaniei s-a redus in ultimele saptamani, scrie Reuters.

Suarez este golgheterul lui Atletico in acest sezon, cu 19 reusite in campionat. Atletico nu a indicat cand va reveni uruguayanul pe gazon, dar presa spaniola a sugerat ca el va lipsi trei saptamani.

???? @LuisSuarez9 has suffered a muscle injury to the left leg. The striker is pending response to treatment. ℹ https://t.co/OoFISqpj0Z — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 7, 2021

Fotbalistul de 34 de ani era deja suspendat pentru meciul de campionat de duminica de pe terenul lui Betis Sevilla, iar acum ar urma sa rateze si partidele cu Eibar, Huesca si Athletic Bilbao.

Fara Suarez, Atletico l-ar putea folosi in atac pe francezul Moussa Dembele, venit in ianuarie de la Olympique Lyon. Acesta a jucat doar 42 de minute in La Liga si nu a fost niciodata titular.

Atletico avea un avans de 10 puncte in fruntea clasamentului la sfarsitul lui ianuarie, dar acum este la un singur punct de a doua clasata, FC Barcelona. Real Madrid, detinatoarea titlului, este pe pozitia a treia, la 3 puncte de echipa antrenata de Diego Simeone.

In meciul cu Betis, programat duminica, de la ora 22:00, Atletico nu va conta nici pe al doilea marcator al sau, Marcos Llorente.

AGERPRES