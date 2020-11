Marseille a egalat un record negativ in Champions League, dar antrenorul echipei este sincer: "Am fost de rahat, dar macar ne-am calificat!"

Marseille a pierdut miercuri seara impotriva celor de la Porto, scor 0-3.

Echipa franceza a egalat un record negativ stabilit de Anderlech Bruxelles. Nu mai putin de 12 esecuri consecutive au avut baietii lui Andre Villas-Boas, care face haz de necaz dupa ultima infrangere.

"Pentru a fi de rahat in Champions League trebuie cel putin sa te califici in competitie. Noi am facut asta, dar suntem de rahat", ar fi spus antrenorul la conferinta de presa de dupa partida.

Seria negativa a celor de la Olympique Marseille a inceput in 2012, intr-un meci contra lui Inter incheiat cu scorul de 1-2.

Infrangerile suferite de Marseille in Champions League din 2012 pana azi:

1-2 vs Inter

0-2 vs Bayern

0-2 vs Bayern

1-2 vs Arsenal

0-3 vs BVB

1-2 vs Napoli

2-3 vs Napoli

0-2 vs Arsenal

1-2 vs BVB

1-0 vs Olympiakos

3-0 vs Man. City

3-0 vs Porto