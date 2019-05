Cum a reactionat Ronaldo dupa dubla lui Messi din meciul cu Liverpool. Cei doi sunt egali la goluri

Leo Messi a ajuns la cota 600 goluri marcate in intreaga cariera, la fel ca Ronaldo.

Messi a facut din nou un meci urias in Champions League, acolo unde Barcelona e favorita sa castige marele trofeu anul acesta. Ronaldo a plecat la Juventus de la Real Madrid dupa trei ani la rand in care a cucerit Liga, insa n-a reusit sa treaca de sferturi cu echipa italiana. Acum, Messi l-a egalat la golurile marcate in cariera si e favorit sa castige Balonul de Aur.



Allegri: Ronaldo e motivat sa-l depaseasca pe Messi!

Ronaldo si Messi au cate 600 de goluri marcate pana acum insa portughezul are mai multe meciuri jucate.

"Messi il stimuleaza inca pe Cristiano. Avem un derby si Messi a ajuns la cota 600 miercuri. Va fi ambitionat sa treaca din nou in fata lui Messi si sa fie golgheterul Italiei", a spus Allegri inaintea meciului cu Torino din Serie A.

Atat Juventus cat si Barcelona sunt deja campioane in Italia si Spania. Juve are derby cu FC Torino in aceasta etapa, in timp ce Barcelona are meci cu Celta Vigo in deplasare. Obiectivul principal al catalanilor a ramas returul cu Liverpool, programat pe 7 mai pe Anfield, care porneste de la 3-0 pentru Barca.



Messi

Goluri: 600

Meciuri: 683

Goluri/Meci: 0.88

Ronaldo

Goluri: 600

Meciuri: 803

Goluri/meci: 0.75



