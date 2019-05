Messi se uita de sus la Cristiano Ronaldo! Capitolul la care l-a umilit pe portughez in acest sezon: STATISTICA RUSINOASA pentru CR7

Lionel Messi a dus Barcelona cu un pas in finala UEFA Champions League, dupa ce a marcat doua goluri in meciul tur al semifinalei competitiei impotriva celor de la Liverpool, incheiat cu scorul de 3-0 pe Camp Nou.

Starul argentinian a ajuns la 600 de goluri inscrise pentru Barcelona, iar cea de-a doua sa reusita din meciul de miercuri seara a fost una fabuloasa, venita direct din lovitura libera.

Acesta este al 8-lea sau gol din lovitura libera reusit in acest sezon, din 56 de tentative avute. Lionel Messi il surclaseaza, astfel, din nou, pe Cristiano Ronaldo.

Portughezul sta cum nu se poate mai rau in acest sezon. El nu a marcat niciun gol din lovitura libera, desi a avut 25 de sanse sa o faca.

De altfel, Cristiano Ronaldo nu a mai reusit sa inscrie din lovitura libera din 2017, atunci cand, pe 16 decembrie, inscria contra lui Gremio.

8 - Lionel Messi has scored eight direct free-kick goals from 56 attempts for Barcelona in all competitions this season; Cristiano Ronaldo is yet to score a direct free-kick from 24 attempts for Juventus. Contrast. pic.twitter.com/vbYyT8ioRV