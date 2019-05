20 de meciuri de vazut in aceasta etapa in Europa. Juve - Torino, Galata - Besiktas si Man. City - Leicester, printre meciurile de interes

11:27 In acest sfarsit de saptamana vor avea loc mai multe partide interesante: meciurile de titlu in Anglia (Newcastle - Liverpool, Man. City - Leicester, ) Derby-ul Copenhagai (FC Copenhaga - Brondby), Derby-ul Istanbulului (Galatasaray - Besiktas), „Le Classique” in Belgia (Anderlecht - Standard Liege), Derby-ul orasului Torino (Juve - Torino FC), Derby-ul Budapestei (Ferencvaros - Ujpest), dar si altele meciuri aparte.



In acest weekend se joaca Vasco da Gama - Corinthians sau Sao Paulo FC - Flamengo in Brazilia.



Genk - Antwerp (Belgia, Pro League, vineri, 3 mai, 21.30)

Juventus - Torino FC (Italia, Serie A, vineri, 3 mai, 21.30)

Aberdeen - Celtic (Scotia, Scottish Premier League, sambata, 4 mai, 14.30)

PSG - Nice (Franta, Ligue 1, sambata, 4 mai, 18.00)

Werder Bremen - Borussia Dortmund (Germania, Bundesliga, sambata, 4 mai, 19.30)

FC Basel - FC Zurich (Elvetia, Super League, sambata, 4 mai, 20.00)

Ferencvaros - Ujpest (Ungaria, NB 1, sambata, 4 mai, 20.30)

Newcastle - Liverpool (Anglia, Premier League, sambata, 4 mai, 21.45)

Celta Vigo - FC Barcelona (Spania, La Liga, sambata, 4 mai, 21.45)

Anderlecht - Standard Liege (Belgia, Pro League, duminica, 5 mai, 15.30)

Lazio - Atalanta (Italia, Serie A, duminica, 5 mai, 16.00)

TSKA Moscova - Dinamo Moscova (Rusia, Premier League, duminica, 5 mai, 16.30)

FC Copenhaga - Brondby IF (Danemarca, Superligaen, duminica, 5 mai, 17.00)

Real Madrid - Villarreal (Spania, La Liga, duminica, 5 mai, 17.15)

Austria Viena - FC Salzburg (Austria, Bundesliga, duminica, 5 mai, 18.00)

AS Monaco - Saint-Etienne (Franta, Ligue 1, duminica, 5 mai, 18.00)

Galatasaray - Besiktas (Turcia, Super Liga, duminica, 5 mai, 19.00)

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (Germania, Bundesliga, duminica, 5 mai, 19.00)

Ol. Lyon - Lille (Franta, Ligue 1, duminica, 5 mai, 22.00)

Manchester City - Leicester (Anglia, Premier League, luni, 6 mai, 22.00)



+ 23 DE DE MECIURI TARI DIN INTREAGA LUME, JUCATE IN ACEST WEEKEND:



Seongnam FC - Jeonbuk Motors (Coreea de Sud, sambata, 4 mai, 10.00)

Melbourne Victory - Wellington Phoenix (Australia, vineri, 3 mai, 12.50)

Sepahan SC - Machine Sazi Tabriz FC (Iran, vineri, 3 mai, 17.45)

R&F FC - Wofoo Tai Po (Hong Kong, sambata, 4 mai, 9.30)

Gamba Osaka - FC Tokyo (Japonia, sambata, 4 mai, 10.00)

Guangzhou Evergrande - Beijing Guoan (China, sambata, 4 mai, 14.35)

Cape Town City - Orlando Pirates (Africa de Sud, sambata, 4 mai, 16.00)

FUS Rabat - FAR Rabat (Maroc, sambata, 4 mai, 20.00)

Jaraaf de Dakar - Academie Generation Foot (Senegal, sambata, 4 mai, 21.00)

CA River Plate - Penarol Motevideo (Uruguay, sambata, 4 mai, 21.00)

Sportivo Luqueno - Cerro Porteno (Paraguay, duminica, 5 mai, 00.00)

Palmeiras - Internacional Porto Alegre (Brazilia, duminica, 5 mai, 1.00)

Vasco da Gama - Corinthians (Brazilia, duminica, 5 mai, 1.00)

LDU Quito - Independiente del Valle (Ecuador, duminica, 5 mai, 1.15)

Club Leon - CF Pachuca (Mexic, duminica, 5 mai, 3.00)

Tigres UANL - Chivas Guadalajara (Mexic, duminica, 5 mai, 3.00)

Atletic 220 Ulaanbaatar - Erchim FC (Mongolia, duminica, 5 mai, 10.00)

Adelaide United - Melobourne City (Australia, duminica, 5 mai, 12.00)

Enyimba Inter FC - Enugu Rangers FC (Nigeria, duminica, 5 mai, 18.00)

Pyramids FC - Al Masry Club (Egipt, duminica, 5 mai, 18.30)

Sao Paulo - Flamengo (Brazilia, duminica, 5 mai, 22.00)

Union La Calera - Colo Colo (Chile, duminica, 5 mai, 22.00)

Deportivo Pasto - America de Cali (Columbia, duminica, 5 mai, 23.30)