"Messi e LEGENDA! Messi ETERN! Messi e DUMNEZEU!" Delirul comentatorilor din Spania la reusitele magice cu Liverpool. VIDEO

"Parabola lui Messi!", "Dumnezeul" fotbalului au urlat comentatorii din Spania la reusitele cu Liverpool.

Lionel Messi a marcat de doua ori in poarta lui Liverpool in semifinalele Champions League si a contribuit decisiv in victoria la scor a catalanilor, 3-0 in meciul tur de pe Camp Nou.

"Sa-i dati Balonul de Aur lui Messi", a titrat cotidianul Marca.

In timp ce aproape 100.000 oameni ii repetau numele lui Messi, comentatorii de la posturile de radio din Spania erau in delir. "Messi e legenda! Messi e etern! Messi e Dumnezeu!", au comentat ei. "Parabola lui Messi!" a fost sutul plasat ireal cu piciorul stang din lovitura libera ce a facut mingea sa treaca peste zid si sa se opreasca direct in vinclul portii lui Alisson.

"Ce perfectiune! Cu putere! Cu precizie! Cu tinta! Asta e parabola lui Dumnezeu!"



A fost golul 600 marcat de Lionel Messi pentru Barcelona, la doar cateva zile dupa ce se implinisera 14 ani de la prima reusita a argentinianului in tricoul Barcei, o reusita contra lui Albacete in 2004!

"S-a scris poezie in direct! Messi e cel mai bun din lume!"



Capello: Messi e geniu, restul sunt doar jucatori buni!

Planeta se inchina in fata zeului Messi dupa demonstratia cu Liverpool din Champions League. Fabio Capello spune ca Messi e pur si simplu un geniu, in timp ce alti mari jucatori sunt doar niste jucatori mari.

"Messi? Timp de 85 de minute poate nu arata nimic, dar apoi inventeaza o schema. Pentru mine, Messi e un geniu, restul sunt doar niste jucatori mari. Messi e ca Maradona, e ca Pele, lumineaza un stadion. Cand avea 16 ani avea deja o scanteie, a jucat intr-un trofeu Gamber impotriva mea, cand antrenam Juventus. Era deja la echipa a doua, insa apoi l-au pastrat la prima echipa dupa acel meci", a povestit Capello dupa meciul dintre Barcelona si Liverpool.

Citeste si: Jucator de la Barcelona, JEFUIT in timpul meciului cu Liverpool. Fratele sau, amenintat cu SURUBELNITA!