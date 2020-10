Critici DURE la adresa lui Cristiano Ronaldo! "Acesti mari campioni se simt deasupra tuturor!" Cum a reactionat superstarul

Cristiano Ronaldo a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus in timp ce se afla la actiunile nationalei Portugaliei.

Fotbalistul a luat atunci decizia de a se intoarce in Italia si de a sta in carantina la locuinta lui din Torino, in ciuda faptului ca era infectat cu Covid-19.

Ministrul italian al sportului, Vincenzo Spadafora, s-a aratat contrariat de actiunile lui Ronaldo. Oficialul l-a acuzat pe fotbalist, in primul rand, pentru ca a incalcat protocolul de sanatate impus in Italia pe 5 octombrie, cand a plecat la lotul national al lusitanilor.

Spadafora a declarat ca superstarul lui Juventus se simte superior tuturor celorlalti, nefiind un bun exemplu pentru milioanele de urmaritori.

"Acesti mari campioni se simt putin mai presus de ceilalti. Datele spun ca atunci cand a parasit tara noastra pentru a se alatura echipei nationale, a incalcat protocolul si, de fapt, a fost deschisa o ancheta la Parchetul italian. Nu ar fi trebuit sa mearga in Portugalia.

Mesajul pe care campionii de acest nivel ar trebui sa-l dea este acela de a respecta intotdeauna regulile. Aceasta altercatie cu Ronaldo are loc pentru ca eu sunt in afara acestei lumi a sportului. Am spus ca imi pare rau de Ronaldo, o persoana care are 240 de milioane de adepti", a declarat ministrul italian.

Declaratiile lui Spadafora vin dupa ce Cristiano Ronaldo, aflat in carantina la domiciliul sau din Torino, a postat un mesaj pe contul lui de Instagram pentru a se apara in fata acuzatiilor privind incalcarea protocolului din Italia.

"Nu am incalcat niciun protocol, totul este fals, mai ales cuvintele unui italian caruia nu ii voi spune numele, care spune ca nu am respectat protocolul. Toate acestea sunt minciuni", a fost mesajul fotbalistului.