GREU FARA RONALDO! Pirlo, ultimul meci inaintea RAZBOIULUI cu Lucescu! Juve a facut doar 1-1 cu nou-promovata crotone

Juventus si-a prepus sa nu ierte nimic in startul sezonului, dar a trebuit sa se multumeaca doar cu un egal, 1-1, pe terenul nou-promovatei Crotone.

Fara Cristiano Ronaldo, care a fost depistat pozitiv cu coronavirus cand se afla la nationala Portugaliei, si cu Paulo Dybala menajat dupa meciurile internationale, Juve nu a reusit s-o bata pe Crotone.



Echipa la care evolueaza Denis Dragus a deschis scorul in minutul 12 prin Simeon Nwankwo, care a transformat o lovitura de la 11 metri. Transferat de la Atletico Madrid in aceasta vara, Alvaro Morata a restabilit egalitatea dupa o pasa a lui Federico Chiesa in minutul 21.

Aflat la debutul in tricoul torinezilor, Chiesa si-a lasat echipa in 10 oameni in minutul 60, dupa un fault dur asupra lui Luca Cigarini.

Cu un om in minus, echipa lui Pirlo nu a fost capabila sa se distanteze pe tabela. Juve a avut un gol anulat pe motiv de offside.

Juventus pierde 2 puncte importante si se afla doar pe pozitia a 4-a a clasamentului, la 4 puncte in spatele liderului AC Milan. Echipa lui Pirlo poate fi chiar depasita de Sassuolo, care va juca duminica in deplasare cu Bologna de la ora 13:30.

La gazde, Denis Dragus nu a facut parte din lot dupa ce s-a infectat cu coronavirus la actiunea nationalei de tineret.