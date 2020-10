Mircea Lucescu, inaintea duelului cu Juventus! "Sunt obisnuit cu Champions League!" Cuvinte superbe la adresa lui Pirlo si caracterizari pentru Messi si Ronaldo

Mircea Lucescu (75 de ani) va fi, marti, pe banca la duelul Dinamo Kiev - Juventus din grupele Champions League.

Mircea Lucescu se afla in fata unui nou sezon in grupele Champions League. Antrenorul roman are parte de o grupa de foc, cu Juventus, Barcelona si Ferencvaros.

Primul duel va avea loc marti, pe teren propriu impotriva lui Juventus.

Pe banca torinezilor va sta Andrea Pirlo, pe care Mircea Lucescu il debuta la doar 16 ani, in urma cu 25 de ani, la Brescia:

"Cum era el in adolescenta la Brescia? Incredibil, matur. Matur cum e si acum. Imi amintesc ca m-am dus la Viareggio sa ma uit la un meci si m-am dus acasa cu el in masina. Am avut timp sa vorbim doua ore. Mi-am dat seama ca era un tip foarte echilibrat. Pe langa faptul ca a fost un jucator foarte creativ, el era si genul care organizeaza jocul, care este o abilitate in plus. Asta l-a ajutat foarte mult sa devina ceea ce este astazi, antrenorul unei echipe minunate precum Juventus.

M-a numit 'maestru'? Ma face mandru. Trebuie sa-i multumesc! Sper sa aiba o cariera grozava ca antrenor", a spus Mircea Lucescu la conferinta de presa, potrivit UEFA.com.

Mircea Lucescu: "Dinamo Kiev este o echipa foarte tanara! Scopul meu este sa construiesc si apoi sa obtin rezultate"

Antrenorul roman are la dispozitie la Dinamo un lot tanar si spune ca nu va putea face 'miracole' pe termen scurt.

"Echipa a pierdut o multime de jucatori valorosi (n. r. de la ultima participare in grupele Champions League), jucatori internationali. Au inceput sa acorde mai multe sanse jucatorilor tineri. Este o echipa foarte tanara si, prin urmare, scopul meu este sa construiesc aceasta echipa, apoi sa ii fac sa joace si, in cele din urma, sa obtin rezultate. In fotbal nu este posibil sa incepi un proiect si sa obtii rezultate imediat. Nu exista miracole in fotbal.

Ceea ce astept de la jucatorii mei este sa iasa pe teren cu incredere in capacitatea lor, sa joace fara teama, fara sa se gandeasca la marii jucatori din fata lor. Multi dintre ei sunt tiner: Zabarnyi (n. r. Illia) are 18 ani, Mykolenko (n. r. Vitaliy) are 21 de ani, Supryaha (n. r. Vladyslav) are 20, Tsygankov, Tsitaishvili, Shaprenko. Ei trebuie sa joace la acest nivel pentru a creste. Sunt aici sa-i ajut, atat", a mai spus Lucescu.

Dueluri cu Ronaldo si Messi: "I-am intalnit de multe ori!"

Cristiano Ronaldo nu va putea juca marti seara, fiind infectat cu Covid-19. Fundasii lui Dinamo Kiev vor fi nevoiti sa se dueleze in grupa cu cei mai buni jucatori in activitate:

"I-am intalnit de multe ori (n. r. pe Ronaldo si Messi), dar jucatorii mei nu. Vor da peste ei curand. Trebuie sa explic cum sunt. Messi este un jucator exceptional pe spatiile restranse datorita accelerarii sale, a increderii in sine, a driblingului si a tuturor celorlalte. Ronaldo este un alt tip de jucator, are nevoie de spatii mai mari. Are nevoie de ajutorul tuturor, de ajutorul colegilor de echipa.

Messi poate face o multime de lucruri pe cont propriu. Ronaldo poate lucra singur doar in careul advers sau la 20 de metri de poarta, dar incearca sa profite de spatiul creat de altii si loveste. Sunt diferiti, dar amandoi sunt jucatori foarte puternici", a spus Mircea Lucescu.

In ciuda faptului ca are peste 50 de ani de activitate in fotbal, Mircea Lucescu spune ca este in continuare motivat, iar asta se datoreaza pasiunii uriase pe care o are pentru acest sport:

"Motivatia o gasesc in pasiunea mea pentru fotbal, asta este sigur. Am incercat sa ma opresc anul trecut, pentru ca am lucrat 50 de ani fara pauza. Nu am luat niciodata pauza, am vrut sa lucrez. Am incercat sa ma opresc anul trecut, dar a fost imposibil. Am vrut sa ma intorc. Mi-am spus ca mai sunt atat de multe pe care le pot da fotbalului, in special jucatorilor tineri. Asadar, m-am intors si ma simt bine ca am revenit la munca.

Este o competitie cu care sunt obisnuit! (n. r. Champions League) Am fost implicat in peste 130 de jocuri. Nu vorbesc doar despre faza grupelor. Imnul Champions League este ca imnul national. Il asculti cu aceeasi emotie si il respecti enorm", a incheiat Mircea Lucescu.